Otthon start: hogyan lehet az ötvenből nyolcvanmillió

A fiatal házasoknak mindenképpen ajánlott a támogatási eszközöket kombinálniuk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 9:38
Elindult az Otthon start honlapja, ahol mindenki átfogóan tájékozódhat Fotó: Shutterstock
Az Otthon start nevet viselő, önmagában is felvehető, fix 3 százalékos hitel kombinálható más családtámogatási konstrukciókkal – hívta fel a figyelmet most megjelent Facebook-videóüzenetében Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós elmondta: a házaspároknak, gyermeket vállalóknak érdemes a csok plusszal kombinálni az új konstrukciót. Két gyermeket tervezők így további harmincmillió forintot vehetnek fel 3 százalékos hitelkamat mellett, amellyel már nyolcvanmillió forinthoz juthatnak hozzá (kihasználva az Otthon start ötvenmilliós maximum keretösszegét). 

A kormányzat mindenképpen javasolja, hogy a fiatalok kombinálják a rendelkezésükre álló támogatási eszközöket.

Panyi Miklós hangsúlyozta, hogy a csok plusz további kedvezményeket is biztosít, például az így megszerzett lakás illetékmentes, ötvenmillió forint esetében ez már kétmilliós megtakarítást jelent, illetve ha megszületik a második gyermek is, a hitelből automatikusan tízmillió forint leírható.

 

 

 

