Szentkirályi Alexandra Budapestet köszöntötte

– Isten éltessen, Budapest! - köszöntötte Budapestet Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felidézte: 1873. november 17-én egyesült Buda, Pest és Óbuda, így született meg csodaszép fővárosunk.

Szentkirályi Alexandra. Forrás: Facebook

– Budapest a szülővárosom, a hely, ahol felnőttem, és ahova mindig öröm hazatérni. Épp ezért tudok szívvel-lélekkel azért dolgozni, hogy fővárosunk egyre szebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Érdemes itt élni, mert itt találkozik a múlt és a jelen harmóniája;

ahol minden utca, tér és híd a történelmünket és kultúránkat őrzi.

Itt élünk és fejlődünk együtt, erős közösségként, amely támogatja a változást, miközben ragaszkodunk értékes örökségeinkhez is – osztotta meg gondolatait az évforduló alkalmából. Hozzáfűzte: Budapest nemcsak élhető, hanem számtalan élményt is kínál. A természet közelsége, a Duna szépsége és a pezsgő kulturális élet mind azt üzeni: itt igazán otthon vagyunk.