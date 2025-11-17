Rendkívüli

Szentkirályi AlexandraBudapesti Fideszfőváros

Szentkirályi Alexandra Budapestet köszöntötte

– Érdemes itt élni, mert itt találkozik a múlt és a jelen harmóniája; ahol minden utca, tér és híd a történelmünket és kultúránkat őrzi – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte fel Budapestet a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Forrás: Facebook2025. 11. 17. 10:01
Fotó: Jászai Csaba
– Isten éltessen, Budapest! - köszöntötte Budapestet Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felidézte: 1873. november 17-én egyesült Buda, Pest és Óbuda, így született meg csodaszép fővárosunk.

Szentkirályi Alexandra. Forrás: Facebook

– Budapest a szülővárosom, a hely, ahol felnőttem, és ahova mindig öröm hazatérni. Épp ezért tudok szívvel-lélekkel azért dolgozni, hogy fővárosunk egyre szebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Érdemes itt élni, mert itt találkozik a múlt és a jelen harmóniája;

ahol minden utca, tér és híd a történelmünket és kultúránkat őrzi.

Itt élünk és fejlődünk együtt, erős közösségként, amely támogatja a változást, miközben ragaszkodunk értékes örökségeinkhez is – osztotta meg gondolatait az évforduló alkalmából. Hozzáfűzte: Budapest nemcsak élhető, hanem számtalan élményt is kínál. A természet közelsége, a Duna szépsége és a pezsgő kulturális élet mind azt üzeni: itt igazán otthon vagyunk.

 

Borítókép: Budapest (Fotó: Jászai Csaba)

