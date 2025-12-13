Az erőszakról másképpen

Persze, tudjuk, lehet ebből politikai balhét is fabrikálni. Ezt csinálják. Az elmúlt tizenöt évben összesen két politikai „innovációjuk” volt. Az O1g (ezt lopták), valamint a kegyelmi ügy óta folyamatosan napirenden tartott és habosított „gyermekvédelem”. Nem más ez, mint tematizáció. Aljas, ostoba és hazug. Ezektől ennyire futja.

És akkor most, Magyar és Puzsér tüntetésének reggelén, beszéljünk az erőszakról, kicsit másképpen. Öregesen. Kevesebb hamis pátosszal és hamis szenvedéllyel. Elkerülve az álságos hazudozást.

A gyerek egy csoda. A gyerek a Jóisten mosolya. A gyerek a remény. Legszebb, legszentebb és legnehezebb feladatunk megóvni gyermekeinket minden rossztól. Soha nem is sikerülhet teljesen. De erre kell törekednünk. S ha valaki ezt nem teszi, ha nem is törekszik rá, sőt semmit nem jelent neki a gyerek, a sajátja sem, csak nyűgöt, valami kakáló állatot vagy erőforrást, akit dolgoztatni lehet, vagy elzavarni betörni, netán koldulni, s ha ez nem elég, akkor mondjuk megvakítani és úgy küldeni koldulni, mert úgy „hatékonyabb”.

Hogy ilyen nincs? Tessék megnézni a Gettómilliomost...

S persze van olyan is, aki megszüli a gyerekét, aztán elhagyja.

Sokféle az ember.

Különös fintora az életnek, hogy van, amikor mindegy, milyen sors jutott a gyereknek, egyszerűen lehull a lepel. És akkor kiderül, hogy kevés szadistább lény van a világon a gyereknél. Kéretik elolvasni Goldingtól A Legyek urát. Középosztálybéli kamaszok egy lakatlan szigeten – és kibújik belőlük az állat. Golding szigete nem A Pál utcai fiúk, Golding szigete a rettenet maga. S a rettenet – ismétlem – középosztálybéli, jól szituált, nélkülözést nem ismerő kamaszok műve.

Mert kevés szadistább lény van a világon a gyereknél.

Így kell benéznünk a rácsok mögé. Mert mi a helyzet a börtönökben, női börtönökben, fiatalkorúak börtönében, javítóintézetekben? Ott Golding világa van, csak nem középosztálybéli, jól szituált, nélkülözést soha nem ismert szereplőkkel. Az erőszak ott a mindennapok „természetes” velejárója. Nem arról beszélek, hogy természetes lenne, ha a börtönőrök vagy felügyelők vagy szociális munkások verik, alázzák a rájuk bízott foglyokat vagy kiskorúakat.