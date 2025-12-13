idezojelek
Vélemény

Az erőszakról másképpen

A RÉGI JOBB VOLT – A gyerekvédelem leghatékonyabb módja a normális család, ott kezdődik minden.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
erőszakpolitikaképmutatás 2025. 12. 13. 5:42
Fotó: Wikipedia
0

Persze, tudjuk, lehet ebből politikai balhét is fabrikálni. Ezt csinálják. Az elmúlt tizenöt évben összesen két politikai „innovációjuk” volt. Az O1g (ezt lopták), valamint a kegyelmi ügy óta folyamatosan napirenden tartott és habosított „gyermekvédelem”. Nem más ez, mint tematizáció. Aljas, ostoba és hazug. Ezektől ennyire futja.

És akkor most, Magyar és Puzsér tüntetésének reggelén, beszéljünk az erőszakról, kicsit másképpen. Öregesen. Kevesebb hamis pátosszal és hamis szenvedéllyel. Elkerülve az álságos hazudozást.

A gyerek egy csoda. A gyerek a Jóisten mosolya. A gyerek a remény. Legszebb, legszentebb és legnehezebb feladatunk megóvni gyermekeinket minden rossztól. Soha nem is sikerülhet teljesen. De erre kell törekednünk. S ha valaki ezt nem teszi, ha nem is törekszik rá, sőt semmit nem jelent neki a gyerek, a sajátja sem, csak nyűgöt, valami kakáló állatot vagy erőforrást, akit dolgoztatni lehet, vagy elzavarni betörni, netán koldulni, s ha ez nem elég, akkor mondjuk megvakítani és úgy küldeni koldulni, mert úgy „hatékonyabb”.

Hogy ilyen nincs? Tessék megnézni a Gettómilliomost...

S persze van olyan is, aki megszüli a gyerekét, aztán elhagyja.

Sokféle az ember.

Különös fintora az életnek, hogy van, amikor mindegy, milyen sors jutott a gyereknek, egyszerűen lehull a lepel. És akkor kiderül, hogy kevés szadistább lény van a világon a gyereknél. Kéretik elolvasni Goldingtól A Legyek urát. Középosztálybéli kamaszok egy lakatlan szigeten – és kibújik belőlük az állat. Golding szigete nem A Pál utcai fiúk, Golding szigete a rettenet maga. S a rettenet – ismétlem – középosztálybéli, jól szituált, nélkülözést nem ismerő kamaszok műve.

Mert kevés szadistább lény van a világon a gyereknél.

Így kell benéznünk a rácsok mögé. Mert mi a helyzet a börtönökben, női börtönökben, fiatalkorúak börtönében, javítóintézetekben? Ott Golding világa van, csak nem középosztálybéli, jól szituált, nélkülözést soha nem ismert szereplőkkel. Az erőszak ott a mindennapok „természetes” velejárója. Nem arról beszélek, hogy természetes lenne, ha a börtönőrök vagy felügyelők vagy szociális munkások verik, alázzák a rájuk bízott foglyokat vagy kiskorúakat.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az nem természetes és nem elfogadható. És egészen biztos vagyok abban is, hogy ezek kirívó esetek, még akkor is, ha az ellenzék jóvoltából most minden erről szól, és ezzel tematizálják a közbeszédet 

– a maguk lényegéből következően hazug és aljas módon.

Arról beszélek, hogy ezekben az intézményekben a rabok, a fogvatartottak közötti erőszak a természetes és kiirthatatlan.

Ezen a ponton szeretném felhívni a figyelmet Mész András 1985-ös filmjére, a Bebukottakra. Döbbenetes és iszonyatos élmény. Döbbenetes és iszonyatos először nézni, hogy a tököli fiatalkorúak börtönében fogvatartott rabok hogyan mesélnek arról, miért kerültek oda.

– Megszöktem, aztán becsöngettem az egyik tanáromhoz, hogy vigyen vissza, éhes vagyok, nincs pénzem. Kérdezte, mikor ettem utoljára, aztán enni adott. Én pedig megszúrtam – így az egyik.

– Apám kettő után öt perccel jött haza. Kérdezte, mit keresek otthon? Kezemben volt a puska, és amikor elment mellettem, meglőttem. A halántékán találtam el – így a másik.

– Mentünk buzit verni. Aztán ki is raboltuk őket. Ha nem raboltuk volna ki, csak garázdaság lett volna – meséli a harmadik.

És így tovább. Velőtrázó. És ennél már csak az iszonyatosabb, ahogy elmondják, mit művelnek egymással.

– Rákötözzük a stokira, beletesszük a vízbe, aztán áramot vezetünk bele – mesél az egyik, és vigyorog. – Alig élte túl... – teszi még hozzá.

A kifosztás, az uzsora és a verés teljesen természetes odabent. Jelen van a kamera, amikor új rab érkezik az egyik cellába. A „vezér” azonnal összeveri. Nagyon durván. Aztán megkérdezi tőle, hogy „mi akarsz lenni? A csicskám vagy a köcsögöm? Estig gondolkodhatsz a válaszon.”

Majd láthatjuk azt a bizonyos köcsögölést. Az egyik zárkatársukat beviszik a vécébe, aztán sorra, egyenként bemennek hozzá és megerőszakolják. És közben arról beszélnek, hogy van, akit nem kell megerőszakolni, mert önkén választja a „köcsög” sorsot, mert akkor nem kell takarítania.

S persze vannak, akik arról vallanak, hogy sokan azért „falcolnak be” (értsd: lesznek öngyilkosok vagy legalább megpróbálják megölni magukat), mert nem bírják elviselni a verést és a megerőszakolást.

Fiatalkorúak börtöne, Tököl. Riporter: Mihancsik Zsófia. (Itt megnézhető – csak erős idegzetűeknek.) És most majd felhördülnek az aljas és hazug „gyerekvédők”, hogy persze, ez volt 1985-ben. Nem. Ez is hazugság. Ez van most is, ez van mindig, és ez van mindenhol. A remény rabjai sem egy sci-fi, hanem a rögvalóság. Igen, most, hogy ezeket a sorokat írom, a magyarországi börtönökben, női börtönökben és fiatalkorúak börtöneiben, illetve a javítóintézetekben tucatnyi erőszak, verés, megalázás és megerőszakolás történik.

Azt mondják a hozzáértők, még a legjobb a felnőtt férfi börtön. Utána következik a női börtön – állítólag a nők sokkal szadistábbak tudnak lenni odabent egymással, mint a férfiak. És a legalja a fiatalkorúak börtöne, mert a legszadistább a gyerek. Mondom: A Legyek ura.

Ez az igazi iszonyat. A börtönőrök, a felügyelők és szociális munkások aljassága és szadizmusa is nyilván létező, de ez a ritka kivétel. 

S adódik a kérdés: lehet-e valamit kezdeni azzal, hogy a rabok ne műveljék ezt egymással? Félek, hogy nem. Nem lehet. Mert legkésőbb takarodó után rájuk zárják a cella ajtaját, és attól kezdve nincsenek szem előtt. Attól kezdve azt tesznek, amit akarnak. A fantáziájuk pedig iszonytatóan gazdag, már ha a másik kínzásáról van szó.

Lehet itt ordibálni, farizeuspofával hisztériázni, összevissza hazudozni, a kormány és a világegyetem azonnali lemondását követelni, „gyerekvédelni” meg k…rva anyázni, s aztán másik szájjal drogliberalizációt követelni – legalábbis a bel-pesti Puzsér-féle gennyládáknak –, mindezt lehet, ugyanis ez a dolog politikai része. Egy hazug, aljas, ötlettelen és gondolattalan ellenzék politikája.

De ettől semmi sem fog változni.

Szögezzük le: ezekben az intézményekben 1985-ben, 1995-ben, 2005-ben és 2025-ben és 1640-ben is ugyanaz volt a helyzet. Itt is és mindenhol. És most legalább már börtönben vannak azok, akikről kiderült, hogy feladatuk ellátására alkalmatlan, szadista állatok. És remélhetőleg az összes ilyen oda fog kerülni, ahová való. Bár ezen a ponton muszáj megjegyeznem, hogy Juhász Péter Pál iszonyatos bűne, mindaz, amit elkövetett, megkérdőjelezhetetlen. 

És látni, ahogy a nevelő kihúz a padból egy fiatalkorút és megveri – hát az sem felemelő látvány. De ott azért jó lenne hallani is, ami történik. Nem azért, mert felmentést adhat, de mentő körülmény lehet. Ahogy a másik felvételen az látszik, ahogy az egyik fiatalkorú bűnelkövető nemes egyszerűséggel kitépi az ajtót a falból tokostul. (Itt lehet megnézni – érdemes, mert így lesz teljesebb a kép.)

Biztos őt is „jobbá lehet szeretni”.

Próbálja meg a Szabó Tímea. Itt a remek lehetőség. 

Nem fröcsögve hazudozni kell bent a Parlamentben, eltorzult, a gonoszságtól rémesre faragott pofával, hanem be kell menni a Szőlő utcába, aztán örökbe fogadni egy ottani „gyereket”. Mondjuk egy gyilkost. Vagy „csak” egy rablót.

 Vagy egy olyat, aki csoportosan erőszakolt meg lányokat. Bizony! Tessék szépen örökbe fogadni, hazavinni, és utána lehet pofázni.

Addig viszont szögezzük le: ma is és holnap is és 2085-ben is le fog szállni az este a börtönökben, női börtönökben és fiatalkorúak börtönében, bezárulnak majd a cellaajtók, és meg fog történni mindaz, amit ép ésszel nem, hogy felfogni, de elképzelni is lehetetlen. És ez ellen soha, senki sem fog tudni tenni semmit. Sajnálom.

És a végére még egy „apróság”: a gyerekvédelem leghatékonyabb módja a család, a normális család. Ott kezdődik minden. Például ott lehet megelőzni, hogy a gyerek végül ott kössön ki, ahol vagy köcsög lesz, vagy csicska. Éppen ezért van egy javaslatom Magyar Péter számára, jó lenne, ha így fejezné be a mára meghirdetett tüntetésén elmondandó „nagy” beszédét: 

„Végezetül szögezzük le: a gyermekvédelem a családban kezdődik. Éppen ezért soha ne játsszuk el a gyerekeink előtt, hogy éppen öngyilkosok leszünk, és ne fenyegessük őket azzal, hogy anyátok börtönbe megy, apátok meghal, ti pedig mentek az árvaházba. Ne tegyünk ilyet, mert ez felfoghatatlan aljasság és gazemberség. Ennek ellenére sok-sok ezer apaszerepben tetszelgő mocskos, eltakarítandó gazember van, aki ilyet tesz. De közülük csak egy, egyetlenegy akar miniszterelnök lenni. És az én vagyok. Úgyhogy takarítsatok el, de azonnal!”

Ez lenne az egyetlen hiteles megnyilvánulás azon a tüntetésen...

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu