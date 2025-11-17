Ahogy arról korábban hírt adtunk: a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt tiltotta ki Magyarországról az ír Kneecap együttest. A formáció arról vált ismertté, hogy terroristákat éltető és antiszemita kijelentéseket hangoztat. Mindezek ellenére meghívást kaptak a Sziget Fesztiválra is. A döntés nagy felháborodást váltott ki: zsidó szervezetek és liberális művészek egyaránt tiltakoztak, és petíciót indítottak a meghívás visszavonása érdekében. A kormány végül három évre szóló, önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el az együttes több tagjával szemben.
Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar
Noha a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt három évre kitiltotta Magyarországról az északír Kneecap raptriót, az együttes továbbra is rendszeresen uszít hazánk és a miniszterelnök ellen. A botrányos formáció ezúttal a magyar–ír mérkőzés után közzétett durva, alpári hangvételű bejegyzésével hergelt.
A kitiltást követően a zenekarnak több magyarellenes és a magyar miniszterelnök ellen uszító megmozdulása volt. Lengyelországban, a katowicei koncertjükön például a közönséget is hergelve szidták a magyar miniszterelnököt, majd a saját közösségi oldalaikon is megosztották, hogyan gyalázzák őt a színpadon.
A Sziget Fesztiválon is uszítottak
Noha a magyar hatóságok három évre kitiltották Magyarországról az antiszemita botrányairól hírhedt raptriót, az együttes mégis „megjelenhetett” a Sziget Fesztiválon – virtuálisan.
A szervezők egy koncert alatt levetítették a zenekar videóüzenetét, amelyben a Kneecap tagjai durva, alpári sértésekkel támadták Orbán Viktor miniszterelnököt és Izraelt.
A csapat az Instagramon előre beharangozta az üzenetet. A videóban sajnálkoztak, hogy nem lehetnek jelen a fesztiválon, majd a kitiltásért Orbán Viktort tették felelőssé.
A felvételen elhangzott a „Fuck Orbán” skandálás is, és ismét antiszemita, Izrael-ellenes kijelentésekkel provokáltak. Magyarországot azzal támadták, hogy a kormány támogatja Izrael palesztinok elleni fellépését.
A zenekar a videó végén szolidaritásra szólított fel Orbán Viktor és Izrael ellen, miközben a palesztin ügy mellett álltak ki. A közönség a felvételt lelkesen fogadta, és a beszámolók szerint többen Szabad Palesztinát! skandáltak.
Most újabb botrányos eset történt, amelyre Orbán Balázs is reagált. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint mára teljesen nyilvánvaló, hogy az év egyik legjobb döntése volt az együttes kitiltása.
A politikai igazgató a közösségi médiában arra a durva, minősíthetetlen hangvételű bejegyzésre válaszolt, amelyet a Kneecap a magyar–ír mérkőzés eredményét kommentálva tett közzé.
Orbán Balázs felidézte: Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, a Kneecap tagjai pedig olyan nézeteket képviselnek, amelyek teljesen összeegyeztethetetlenek az ország nemzetbiztonsági érdekeivel. Ezért született meg a júliusi döntés, amely három évre megtiltotta az együttes tagjainak belépését Magyarországra.
Borítókép: Kneecap zenekar (Fotó: AFP)
Orosz előretörés Zaporizsjában
Az orosz védelmi miniszter gratulált Malaja Tokmacska felszabadításához.
Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak
Napóleon-Zelenszkij hamarosan eltűnik – súlyos kijelentések az ukrán korrupciós botrányban.
Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez
Trump egykori külügyminisztere mostantól Ukrajna haditechnikáját erősíti.
Ukrajna és Hegyi-Karabah is terítékre kerül
A Magyar Külügyi Intézet által szervezett EastSec Forum című konferencián kilenc ország tíz kutatója fogja megvitatni Kelet-Európa jövőjét.
