Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar

A kitiltást követően a zenekarnak több magyarellenes és a magyar miniszterelnök ellen uszító megmozdulása volt. Lengyelországban, a katowicei koncertjükön például a közönséget is hergelve szidták a magyar miniszterelnököt, majd a saját közösségi oldalaikon is megosztották, hogyan gyalázzák őt a színpadon.

A Sziget Fesztiválon is uszítottak

Noha a magyar hatóságok három évre kitiltották Magyarországról az antiszemita botrányairól hírhedt raptriót, az együttes mégis „megjelenhetett” a Sziget Fesztiválon – virtuálisan.

A szervezők egy koncert alatt levetítették a zenekar videóüzenetét, amelyben a Kneecap tagjai durva, alpári sértésekkel támadták Orbán Viktor miniszterelnököt és Izraelt.

A csapat az Instagramon előre beharangozta az üzenetet. A videóban sajnálkoztak, hogy nem lehetnek jelen a fesztiválon, majd a kitiltásért Orbán Viktort tették felelőssé.