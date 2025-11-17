Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar

Noha a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt három évre kitiltotta Magyarországról az északír Kneecap raptriót, az együttes továbbra is rendszeresen uszít hazánk és a miniszterelnök ellen. A botrányos formáció ezúttal a magyar–ír mérkőzés után közzétett durva, alpári hangvételű bejegyzésével hergelt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 11:04
Kneecap zenekar Fotó: GUILLAUME BAPTISTE Forrás: AFP
Ahogy arról korábban hírt adtunk: a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt tiltotta ki Magyarországról az ír Kneecap együttest. A formáció arról vált ismertté, hogy terroristákat éltető és antiszemita kijelentéseket hangoztat. Mindezek ellenére meghívást kaptak a Sziget Fesztiválra is. A döntés nagy felháborodást váltott ki: zsidó szervezetek és liberális művészek egyaránt tiltakoztak, és petíciót indítottak a meghívás visszavonása érdekében. A kormány végül három évre szóló, önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el az együttes több tagjával szemben.

Orbán Viktort gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar (Fotó: EVA PLEVIER / ANP MAG)
Orbán Viktort gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar. Fotó: ANP

A kitiltást követően a zenekarnak több magyarellenes és a magyar miniszterelnök ellen uszító megmozdulása volt. Lengyelországban, a katowicei koncertjükön például a közönséget is hergelve szidták a magyar miniszterelnököt, majd a saját közösségi oldalaikon is megosztották, hogyan gyalázzák őt a színpadon.

A Sziget Fesztiválon is uszítottak

Noha a magyar hatóságok három évre kitiltották Magyarországról az antiszemita botrányairól hírhedt raptriót, az együttes mégis „megjelenhetett” a Sziget Fesztiválon – virtuálisan. 

A szervezők egy koncert alatt levetítették a zenekar videóüzenetét, amelyben a Kneecap tagjai durva, alpári sértésekkel támadták Orbán Viktor miniszterelnököt és Izraelt.

A csapat az Instagramon előre beharangozta az üzenetet. A videóban sajnálkoztak, hogy nem lehetnek jelen a fesztiválon, majd a kitiltásért Orbán Viktort tették felelőssé.

 A felvételen elhangzott a „Fuck Orbán” skandálás is, és ismét antiszemita, Izrael-ellenes kijelentésekkel provokáltak. Magyarországot azzal támadták, hogy a kormány támogatja Izrael palesztinok elleni fellépését.

@jamiemacuiginn A message from @KNEECAP at @szigetofficial #kneecap #sziget #szigetfestival #freepalestine #fyp ♬ original sound - Jamie Mac Uiginn

A zenekar a videó végén szolidaritásra szólított fel Orbán Viktor és Izrael ellen, miközben a palesztin ügy mellett álltak ki. A közönség a felvételt lelkesen fogadta, és a beszámolók szerint többen Szabad Palesztinát! skandáltak.

Most újabb botrányos eset történt, amelyre Orbán Balázs is reagált. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint mára teljesen nyilvánvaló, hogy az év egyik legjobb döntése volt az együttes kitiltása. 

A politikai igazgató a közösségi médiában arra a durva, minősíthetetlen hangvételű bejegyzésre válaszolt, amelyet a Kneecap a magyar–ír mérkőzés eredményét kommentálva tett közzé.

Orbán Balázs felidézte: Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, a Kneecap tagjai pedig olyan nézeteket képviselnek, amelyek teljesen összeegyeztethetetlenek az ország nemzetbiztonsági érdekeivel. Ezért született meg a júliusi döntés, amely három évre megtiltotta az együttes tagjainak belépését Magyarországra.

 

Borítókép: Kneecap zenekar (Fotó: AFP)

Fontos híreink

