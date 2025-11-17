Ez a trend most a legmenőbb – már az utazók negyede így vásárol repülőjegyet

A „vásárolj most, fizess később” (Buy Now, Pay Later – BNPL) modell lassanként meghódítja az utazás világát is. A változás mögött nemcsak a technológiai fejlődés, hanem az utazási szokások generációs átalakulása is áll, a fiatalabb utazók ma már nem halogatni szeretnének, hanem okosan időzíteni. A repjegy.hu mostantól lehetőséget kínál arra, hogy az utazók azonnal lefoglalhassák repülőjegyüket, és csak később fizessenek a világ egyik legnagyobb BNPL-szolgáltatója, a Klarna segítségével.

Először utazhatunk, aztán fizetünk az új repülőjegy-vásárlási modellel/ Fotó: Shutterstock

Miért nagy dolog ez a repülőjegy-vásárlásnál?

Az utazás ma már nem luxus, hanem életforma, de sok család vagy fiatal utazó halogatja a foglalást csak azért, mert épp még nem áll rendelkezésre a szükséges keret. A repülőjegy-vásárlást már nem a last minute akciók vezérlik, fontos a tudatosság és a jó időzítés – vélik online utazásszervezők. Egy új részletfizetési megoldással ezt a gátat bontják le most.

Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője elmondta, az „Utazz most, fizess később” megoldás eddig főként divat- és techvásárlásokban volt népszerű, de most először válik elérhetővé a magyar repülőjegypiacon is. A repjegy.hu ügyfelei mostantól részletekben, kamatmentesen fizethetik a repülőjegyeket, miközben a foglalás azonnal megtörténik.

A Klarna 2024-ben több mint 93 millió aktív felhasználót szolgált ki 26 országban és 675 000 kereskedőpartnerrel működött együtt világszerte.

A BNPL trendje az elmúlt két évben robbant be az utazási szektorba, 2025-re a BNPL-tranzakciók aránya világszinten meghaladta a 20 százalékot az online utazási foglalásokon belül, Európában is hasonló trend figyelhető meg.

A növekedés motorja a Z generáció, amely egyre gyakrabban használja ezt a fizetési módot repülőjegyek, hotelek és csomagutak foglalásakor.

A nemzetközi hotel- és légiközlekedési szektorban a BNPL-foglalások volumene több mint 20 százalékkal nőtt 2024-hez képest.

Magyarországon elsőként nyílik meg a lehetőség

Holczinger Zoltán kiemelte: cégük ezzel az innovációval elsőként hozza el Magyarországra a rugalmas utazás új korszakát, ahol a családok és fiatal utazók mostantól azonnal utazhatnak – és később fizethetnek.

A fiatalabb generációk már nemcsak last minute foglalnak, hanem smart minute módon: tudatosan terveznek, de nem akarnak kompromisszumot a pénzügyi szabadságban. A Klarna-integráció pontosan erre ad választ

– tette hozzá Holczinger. A cég ezzel az együttműködéssel az utazási piac digitális forradalmának élére áll, ahol a pénzügyi rugalmasság már nem extra, hanem alapértelmezett utazási élmény. Ez azért is fontos változás, mivel a magyar családok számára a legnagyobb akadály az utazásban sokszor nem az idő, hanem a költségek egyösszegű kifizetése. Ennek a megoldásnak köszönhetően néhány kattintással lefoglalható a repülőjegy, a fizetés pedig rugalmasan ütemezhető, a vásárló döntése alapján.