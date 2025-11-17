Rendkívüli

Eltűnt egy idős nő szalonnasütés közben, a szakadék mélyén találtak rá

Vasárnap sikerrel járt a hetek óta tartó keresés. Az idős nő még október 31-én, kirándulás közben tűnt el. Testét egy szakadék mélyén találták meg a kutató-mentők.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 10:59
Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat
Szombaton és vasárnap újabb nagyszabású keresés indult annak az idős asszonynak a megtalálásáért, aki még október 31-én tűnt el a Csanyik környéki erdőkben. A kutató-mentők vasárnap megtalálták az asszony holttestét egy szakadék mélyén – számolt be róla az Origo.hu.

Hetekig keresték az erdőben az eltűnt, demens nőt civilek, rendőrök, vadászok, erdészek és kutatómentők. Végül vasárnap találtak rá az asszony holttestére.
Fotó: Miskolczi Roland/ Facebook/Északi-középhegység vándorai

Eltűnt kirándulás közben

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az asszony túrázás során tűnt el nyomtalanul. A 72 éves nő férjével indult kirándulni október 31-én, amikor a pár megállt szalonnát sütni. Amíg a férfi tüzet rakott és megkezdte az előkészületeket, a nő egyedül indult el egy erdei ösvényen, és nem került elő. A demens hölgy megtalálására nagyszabású keresés indult, a környékbeli tavakat még búvárokkal is átkutatták, ám egészen vasárnapig nem hozott eredményt a rendőrség, az erdészek, a vadászok és a kutató-mentők összefogása.

Elképesztő erőket mozgósítottak az idős nő megtalálására: mások mellett a Neptun Mentőcsapat, a Spider Mentőcsapat, az egri Hope Egyesület, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, az ECHO Search and Rescue, illetve a Magyar Nemzeti Drónpilóták Egyesülete is részt vett a hetek óta tartó kutatásban.

Végül tragikus eredménnyel, de sikerrel zárult a keresés: vasárnap késő délután a csanyiki lőtér melletti szakadékban bukkantak az asszony holttestére. A területen a Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesülete dolgozott.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette a holttest megtalálását, ám annak azonosítása folyamatban van. A szóvivő hozzátette: valószínűleg a 72 éves eltűnt, idős nőre bukkantak.

(Borítókép: Illusztráció. Egy 66 éves nő szenvedett lábsérülést a Visegrádi-hegységben a Vadálló-kövek alatt elvezető turistaúton. Mentését a Magyar Barlangi Mentőszolgálat végezte a Légimentő Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat és a Tűzoltóság helyszínre érkezett szakembereinek segítségével. Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat)

