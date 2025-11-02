Mentőkutyákkal, drónokkal, helikopterekkel keresnek egy beteg miskolci asszonyt

Pénteken eltűnt a 72 éves Csetényiné Németh Éva Ilona – írta meg az Origo. Az asszony demenciában szenved, amiről a férje tájékoztatta a hatóságot, amikor bejelentette az eltűnését. Keresték még azelőtt, hogy lement a nap, de nem jártak sikerrel. Szombaton sem, ezért vasárnap délelőtt is útnak indultak a rendőrök és civilek és szakemberek mentőkutyákkal oda, ahol utoljára látni vélték: a Csanyik-völgybe.

Mentőkutyákkal, drónokkal, helikopterekkel keresik ezt a miskolci asszonyt (a kép illusztráció) Fotó: Miskolczi Roland / Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai

Ez egy nagy, erdős terület, ezt kell átkutatniuk az asszony után.

A szakemberek tisztában vannak vele, hogy minden perc számít, különösen egy nem jól tájékozódó demens embernél, aki akár veszélybe is kerülhet a betegsége miatt. Az asszony fényképét is közzétették a rendőrség oldalán, hátha látja valahol valaki, és tud segíteni a megtalálásában.

Az eltűnt asszony: Csetényiné Németh Éva Ilona Forrás: Facebook

Mentőkutyákkal, drónokkal, helikopterekkel keresik

Eltűnése másnapján a rendőrök mellett mások is bekapcsolódtak a keresésbe, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat tagjai is.

A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vesz az akcióban, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is többször fordult már, sajnos eddig sikertelenül. Minden erőfeszítésünk ellenére a kutatásnak eddig továbbra sincs pozitív eredménye

– mondta a lapnak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombat délután.

Nagyon nagy területeket néztünk át, a feltételezett eltűnés helyszínét és környezetét vizsgáltuk át, a felvezető, illetve levezető utakat. Mivel nem voltak olyan hidegek az éjszakák és esetleg be tud húzódni szélvédett helyekre, van esélye a túlélésre. Feltételezzük azt is, hogy a hölgy vagy turistaútvonalon, vagy kijárt úton közlekedik"

– mondta a Boon.hunak Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke, hozzátéve: az asszony szeret túrázni a férjével. Akkor sem tettek le erről, amikor beteg lett, és a férfi mindig vele tartott, most viszont valamiért egyedül indult útnak. Ha valóban ott van, ahol utoljára látták, akkor az eltűnt Csetényiné Németh Éva Ilona ismerős terepen mozog. Ugyanakkor nem lehet kizárni azt sem, hogy elment valahová.

Mi mindig azt mondjuk, hogy amíg nincs meg az eltűnt, addig mi élőként tartjuk számon. Reménykedünk benne, hogy életben van, mert az is benne lehet esetleg a pakliban, hogy lemehetett a hegyről a műútra. Itt akár felszállhatott egy buszra, majd arról leszállhatott, bármi elképzelhető"

– tette hozzá Golej Szabolcs.