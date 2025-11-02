Megtámadták a kórházban, erről beszélt halála előtt a magyar származású orvosigazgató

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a 37 éves Ștefania Szabo pont egy hete, vasárnap este ügyelt a romániai Bodza–Buzău megyei sürgősségi kórházban. A kibővített pulmonológiai osztály átadása után bement az orvosi szobába. Reggel már hiába hívták a kollégái, nem vette fel a telefonját. Amikor benyitottak a szobába, már nem lehetett rajta segíteni, halott volt. A boncoláskor derült ki, hogy a propofol nevű erős kórházi altatószernek, ami Michael Jacksonnal is végzett, köze lehet a halálához. Most arra keresik a választ a hatóságok, hogyan került a szép, fiatal sebész szervezetébe. Egyelőre sem a gyilkosságot, sem az öngyilkosságot, sem a baleset lehetőségét nem zárták ki. Az Origo vette észre, hogy a Maszol.ro frissítette az eredeti cikkét egy brutális támadás részleteivel. Korábban ugyanis egyszer már megtámadták a műtőben.

Évekkel korábban megtámadták a fiatal halott orvosigazgatót Fotó: Facebook

A nyomozók ilyenkor mindenkit kikérdeznek, aki ismerhette az áldozatot, a rokonait és a kollégáit is. A Pro Tv oldaláról származó információk szerint

a halála előtt arról beszélt az orvosigazgató, hogy 2020. március 6-án az egyik orvos műtét közben megtámadta.

Megadta a támadás időpontját és kimondta a támadója nevét. Az incidens után sürgős ellátásra szorult, ömlött belőle a vér. Ștefania Szabo panaszt nyújtott be a kórház vezetőségének, amelyben részletesen leírta, mi történt, amit több, a támadás idején a műtőben dolgozó kollégája is megerősített.

Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott

– írta a panaszában öt évvel ezelőtt.

Megtámadták, de meg is ölték? Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt?

A nyomozók egyelőre bizonyítékokat gyűjtenek. Már átkutatták az orvos irodáját, és átnézték a telefonját is. Arra próbálnak rájönni, mi történt Ștefania Szaboval a tragikus éjszakán. Az tény, hogy máskor is használt altatót, mivel túlhajszolt volt, szinte mindig dolgozott, de nem propofolt. Ráadásul egy sebésznél jobban talán senki sem tudja, hogy ez mennyire veszélyes szer, mégsem zárható ki, hogy önmagának adta be. Az is lehet, hogy valami erősebbre vágyott és úgy gondolta, nem lesz baj, vagyis baleset történt. Vagy megölték? A kérdésre a román nyomozóknak kell választ adniuk.