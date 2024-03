Portugália legyőzésével kijutott az olimpiára a magyar válogatott!

Most vagy soha! Akár a csütörtökön bemutatott, március 15-i témájú új magyar mozifilm címe is lehetett volna a mottója a magyar férfi kézilabda-válogatott vasárnap esti, Portugália elleni olimpiai selejtezőjének, amely egyben lezárta a tatabányai rendezésű kvalifikációs hétvégét is. Ki-ki meccs várt a csapatra, hiszen a már kijutott, mindhárom meccsét megnyerő Norvégia mögött a portugál és a magyar együttes is egy-egy győzelemmel, vagyis két-két ponttal állt. Portugália története során először az előző olimpiára jutott ki, Magyarország viszont a 2012-es negyedik helye óta távol maradt a játékokról, így valóban óriási lehetőség előtt állt.

Nagy várakozás előzte meg a portugálok elleni mérkőzést a szurkolók körében is (Fotó: Purger Tamás)

A mérkőzésnek otthont adó Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok már másfél órával a kezdés előtt piros-fehér-zöldben pompázva várta a nagy meccset. Nagyjából akkortájt ért véget a tunéziai és a norvég válogatott összecsapása, amelyet a százszázalékos mérleggel záró északiak nyertek meg 41-24-re. Miután azt a találkozót lefújták, a közönség fokozatosan a magyar–portugálra hangolt, tízzel a kezdődobás előtt hatalmas ováció fogadta a játékosokat, amikor pályára szólították őket. A maroknyi portugál tábor nyilván nem vehette fel a versenyt a hazai szurkolókkal, ám a hangulatra tényleg nem lehetett panasz.

A magyar játékosok mögött mintegy hatezer ember állt vasárnap este (Fotó: Purger Tamás)

Hullámvasút az első félidőben

Nem kevés múlott a meccs kimenetelén, ám az első támadást megelőzően mindkét csapat tagjai sportszerűen lepacsiztak egymással. Az első gólt Szita Zoltán révén Magyarország szerezte meg 35 másodperc után, erre válaszul egyenlített Portugália a 3. percben. Egy perccel később egy portugál hibának, no meg Ancsin Gábor és Imre Bence találatának köszönhetően már 3-1-re vezettünk. Innentől állandósulni látszott a forgatókönyv: a vendégcsapat visszajött egyre, a mieink viszont azonnal visszaállították a kétgólos differenciát. A sorminta a 10. minutumban szakadt meg, amikor 6-4-nél Mikler Roland védett, Szita Zoltán viszont nem hibázott, így elhúztunk 7-4-re – érezve a veszélyt, ekkor kért időt először a portugálok szövetségi kapitánya.

A rövid játékmegszakítás után visszatért a meccsbe Portugália, a játékrész feléhez közeledve felzárkóztak egyre a vendégek. Ennél közelebb egy ideig nem jutottak, hála a Mikler helyére beálló Bartucz László védésének, amelyet követően sikerült gólt szerezni, így 11-8-ra módosítani az állást. És ezt még lehetett fokozni, 18:52-nél ugyanis Ilic Zoran is beköszönt, négygólosra növelve a magyar előnyt. Hamarosan ziccert rontott, ez pedig sokba került, a folytatásban ugyanis kissé hullámzóvá vált a játék. Bartucz László ugyan több fontos védéssel jelentkezett, ám a 25. percben megint egygólosra olvadt az előnyünk, érezhetően megfogta a csapatot, hogy nem tudott élni a korábbi eséllyel. A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez 15-15-nél jobbnak látta, ha időt kér. Mindez után Portugália a meccs során először megszerezte a vezetést, még a szünetig azonban sikerült menteni a menthetőt, 16-16-ra alakítva az eredményt.

Fej fej mellett

A térfélcserét követően a portugálok kerültek előnybe, hét perc múltán pedig már hárommal mentek. E ponton megint időkéréssel próbálkozott a kapitány, ám a helyzetünk jelentősen nem javult, Portugália őrizte fórját. A csapatok több hibát vétettek ekkoriban, volt itt kihagyott hetes és helyzet, belemenés, minden, a magyar támadójáték sem volt az igazi. A magyar gólcsendet Fazekas Gergő találata törte meg a 44. percben, ám ekkor még mindig Portugália vezetett 22-20-ra. Innen két sikeres támadással sikerült újra felrázni a hangulatot, 22-22-nél ismét visszatért a remény!

A hullámvasutazás a véghajrában is folytatódott. Bartucz védett, majd ha tehette volna, a következő támadásnál a közönség egy emberként imádkozta volna be a labdát, ám csak nem sikerült magunkhoz ragadni a lélektanilag oly fontos előnyt. Ehelyett megint a vendégcsapat pillanatai következtek, Portugália kettővel meglépett, amikor már csak 10 perc volt vissza.

Drámai véghajrá

A végén az egész csarnok állva szurkolt, Imre Bence révén pedig nyolccal a vége előtt egyenlítettünk. Az 54. percben Ilic Zoran góljával végre újra nálunk volt az előny (25-24), amikor pedig Imre értékesítette a Lékai által kiharcolt hetest, újra mi mentünk kettővel. Portugália innen már nem tudott felállni, amikor pedig Imre Bence önmaga 9., csapata 29. találatát is bevitte, mindenki érezte, hogy megvan a hőn áhított siker. Magyarország 30-27-re győzött, ezzel második helyen végzett a tatabányai selejtezőtornán, így 2012 után újra kvalifikálta magát az olimpiára!

Borítókép: Magyar öröm a köbön, férfi kézilabdázóink Chema Rodríguez vezetésével újra ott lehetnek az olimpián! (Fotó: MTI/Purger Tamás)