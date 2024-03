Portugál lecke: meg kell állítani a kétszeres BL-győztes óriást

Luís Frade Tatabányán is a portugál csapat vezére, a Norvégia és a Tunézia elleni mérkőzésen is ő volt a luzitánok legeredményesebb játékosa. Az utóbbi meccsen dobott hat gólja nem szenzáció, viszont a norvégok elleni nyolc találata figyelemre méltó. Luís Fradét nyugodtan napjaink egyik legjobb beállósaként tisztelhetjük, a 193 centiméter magas, 120 kilogrammos óriás még csak 25 éves, de már kétszeres Bajnokok Ligája-győztes (2021, 2022) a Barcelonával.

Reméljük, a portugálok Bánhidi Bencét még úgy sem tudják megállítani, mint a norvégok. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Luís Frade a magyar és a portugál válogatott legutóbbi tétmérkőzésén, a 2023-as világbajnokságon is megkeserítette a mieink életét a 27-20-ra elveszített csoportmeccsen. Igaz, akkor mit mondjunk Miguel Ferreiráról, aki 15 védéssel, 45 százalékos hatékonysággal tépázta meg a magyar lövők önbizalmát. Kész szerencse, hogy Ferreira nem tagja a portugál keretnek a Tatabányán zajló olimpiai selejtezőtornán, ahogy a 2023-as vb- szereplő másik kapus, Manuel Gaspar sem.

Kapusposzton is erősek a portugálok

Paulo Pereira szövetségi kapitány két otthon szereplő hálóőrnek szavazott bizalmat , s Diogo Marques (FC Porto), valamint Gustavo Capdeville (Benfica) is jól végzi a dolgát. A portugálok tehát kapusposzton is jól állnak, aminek a jelentőségét azért is érdemes kiemelni, mert úgy fogalmazott a Norvégia ellen 29-25-re elvesztett találkozó után, hogy a védekezés és a kapusteljesítmény döntheti el a mérkőzést.

Szerencsére persze a magyar válogatottról is elmondhatjuk, hogy a világ egyik legjobb beállója erősíti személyében, továbbá Bartucz László ismét bizonyította, hogy ha Mikler Roland nem érzi annyira a védést, akkor rá is lehet számítani.

Chema Rodríguez jól ismeri a portugálokat

A két csapat aligha lepi meg egymást bármi újdonsággal, Chema Rodríguezre ez különösen igaz, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya 2020–23 között a Benfica vezetőedzőjeként dolgozott.

Chema Rodríguez és Lékai Máté szerint sem okozhat gondot, hogy a magyar válogatott kevesebbet pihenhet a sorsdöntő meccsre, ráadásul amíg a portugálok már takarékoskodhattak az erejükkel Tunézia ellen, a mieink végig kiélezett, kemény csatát vívtak Norvégiával.

– Biztos vagyok benne, ez nem befolyásolja a Portugália elleni mérkőzést. Egyetlen meccs van hátra, mindenki összeszedi az utolsó tartalékait, mindenki mindent bele fog adni. Nyilván ugyanígy éreznek a portugálok is – mondta az érdeklődésünkre Lékai Máté, s hasonlóképpen gondolkozik Chema Rodríguez is.

– A mi játékosaink még csak nem is gondolnak a fáradtságra és a szurkolók segítségével mindent megtesznek majd azért, hogy kijussanak az olimpiára – csatlakozott Lékaihoz hasonló szellemben a szövetségi kapitány.

Bánhidi Bence más felől közelített, úgy fogalmazott, csak a szívüket kell kivinni a pályára, s akkor kijutnak az olimpiára.