Norvégia már Párizsban, a magyar válogatott ki-ki meccset vív Portugáliával

Sajnos már a második forduló első mérkőzésen kiderült, csupán elmélet marad az, hogy a magyar kézilabda-válogatott akár már szombaton kiharcolhatja az olimpiai részvételt. Ehhez először is az kellett volna, hogy a portugálok ne nyerjenek Tunézia ellen, csak hogy a mieinkhez hasonló magabiztossággal, 37-29-re legyőzték az egyre jobban hitüket vesztő észak-afrikai csapatot. A Magyarország–Norvégia mérkőzésen ezután a skandinávoknak volt nagyobb a tét, hiszen győzelemmel ők máris kijuthattak az olimpiára. A magyar válogatott csak nagy gólkülönbségű sikerrel kerülhetett páholyba, de szinte mindenki úgy gondolkozott: hol az az egy...?

Mikler Roland nem érezte a norvég lövéseket. Fotó: Polyák Attila

Az előzetes jegyeladási adatoknak megfelelően telt ház fogadta a csapatokat a tatabányai sportcsarnokban (csak a VIP-páholyban várta egy-egy üres szék az egyébként szerencsés gazdáját). Az első négy norvég támadás sajnos egyaránt góllal végződött, nálunk Bánhidi egyszer a kapufát találta telibe, 2-4-nél aztán az ellenőr szerencsére kiszúrta a norvégok szabálytalan cseréjét, amiért Sagösent kiállították. Sajnos nem jöttünk ki jól a fórból, mert a létszámhátrányban is betaláltak, nálunk viszont Imre Bence első kísérlete kimaradt. Nem mintha az lenne a mérce, de a jobbszélső nem tudja megismételni az Eb-n látott ihletett formáját.

Ideges kezdés, Chema Rodríguez gyorsan időt kért

A hetedik norvég akció végre nem hozott gól, de ez önmagában kevés volt a fordulathoz. A mieink idegesen kezdtek, 7-3-as hátrányban Chema Rodríguez nem is várt tovább, időt kért. Tamadásban Fazekas váltotta Lékait és egyből szép gólpasszt adott Bánhidinak (4-7). Lékai hetest hibázott, ami után először hízott öt gólra a különbség (4-9).

Mikler sajnos rendre csak akkor találkozott a labdával, amikor azt kihalászta a hálóból, indokolt volna, hogy Chema Rodríguez Bartuczot küldte be helyette. Sokáig ő sem járt szerencsével, de labdaszerzés után Bóka lefutotta Reinkindet, akit kiállítottak, s a 18. percre sikerült visszakapaszkodni mínusz háromra (8-11). Hát még ha ezután Bartucz nem csak belekap, hanem ki is védi a norvég büntető... Kimaradt a második magyar hetes is (ezúttal Rosta hibázott), Grondahl góljával ismét ötre hízott a különbség (10-15). A védekezés sehogy sem akart össszeállni.