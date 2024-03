Jó hír a kézilabda-válogatottnak, a későn ébredők örülhetnek, meg nem is

Tönnesen után Röd

A jelenlegi norvég keretből hatan szerepelnek az új norvég elitcsapat, a Kolstadban, a többiek zömében a Bundesligában vagy a dán bajnokságban játszanak. A Veszprém, majd Szegeden korábbi norvég játékosa, Kent Robin Tönnesen is tagja a norvég keretnek, igaz, a portugálok ellen meccset sérülés miatt kihagyta. Magnus Röd pedig a nyártól Szegeden folytatja a pályafutását.

A magyar válogatott abban az esetben jutna ki már szombaton a párizsi olimpiára, ha legyőzi Norvégiát, Portugália pedig pontot vesztene Tunézia ellen, ugyanakkor természetesen vereség esetén is megmaradna az esély. Győzelem esetén a gólkülönbség is fontos, mert Magyarország, Norvégia és Portugália között akár körbeverés is kialakulhat.

Az első fordulóban Norvégia 32-29-re verte Portugáliát, Magyarország pedig 33-24-re győzte le Tunéziát. Másik két helyszínen is zajlanak az olimpiai selejtezők, Spanyolországban már páholyban érezheti magát.

A magyar játékosok értékelése a Tunézia elleni meccs után:

Borítókép: A magyar válogatott számíthat a szurkolók buzdítására (Fotó: Origó/Polyák Attila)