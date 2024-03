Világsztárokkal teletűzdelt csapat vár a magyar válogatottra szombaton

Érvényesült a papírforma a Tatabányán zajló férfikézilabda olimpiai selejtező csütörtöki nyitónapján. Noha előzetesen a többször is elhangzott, hogy a norvég, portugál, tunéziai, magyar négyesből bárki odaérhet a továbbjutást érő első két helyre, a nyitónapon a többség mégis Norvégia és Magyarország győzelmét várta. Az északiak a nyitómeccsen magabiztosan, 32-29-re verték meg Portugáliát, majd később Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese mintegy ötezer néző előtt nyert 33-24-re Tunézia ellen.

A magyar válogatott elvégezte az első feladatot, a torna java azonban csak a hétvégén következik (Fotó: Bodnár Boglárka)

elmondta, mi lehet a kulcs Norvégia ellen

– Az atmoszféra nagyon jó volt, hallottuk, éreztük is a pályán belül, hogy a szurkolók mindent megtettek azért, hogy támogassanak minket. A csapat kiegyensúlyozottan, jól játszott Tunézia ellen, a védekezésünk működött, a kapusaink is tudtak segíteni, így az első félidőben el tudtuk dönteni a mérkőzést – mondta lapunknak a meccs után Bánhidi Bence, a szegedi kézilabdacsapat kiválósága.

Az előzetesen elkészített sorsolás értelmében szombaton a csütörtöki győztesek és a vesztesek találkoznak, 17 órától Tunézia–Portugália, 19.30-tól pedig Norvégia–Magyarország (tv: M4 Sport) mérkőzést rendeznek.

– A tunéziaiak elég kellemetlen játékot játszottak, ezzel szemben a norvégok sokkal komplexebbek, a csapatuk tele van tűzdelve világsztárokkal. Nagyon fontos lesz, hogy Norvégia ellen odafigyeljünk a visszafutásoknál, az lesz az egyik kulcsa a szombati sikernek, illetve az, hogy precízen játsszunk támadásban – jelentette ki Bánhidi Bence.

A magyar szurkolók végig a válogatott mellett álltak (Fotó: Polyák Attila)

Rohanós kézilabdára, sok lövésre készülve

A csütörtöki győzelemhez jócskán hozzátették a magukét a magyar válogatott kapusai is. Az első félidőben a kihagyott Európa-bajnokság után az olimpiai selejtezőre visszatért Mikler Roland többször is fontos pillanatban védett, de a második játékrészben lehetőséget kapó Bartucz László is több hárítással segítette a csapatot.

– A kézilabda csapatjáték, itt mindenki hozzáteszi a magáét, akár elöl, akár hátul vagy a kapuban játszik. Tunézia ellen mi, kapusok is hozzá tudtunk tenni valamit pár labdával a csapat sikeréhez. A magam részéről egyébként nem éreztem azt a nagy győzelmi mámort, még két fontos mérkőzés vár ránk az olimpiai selejtezőn, próbáljuk a fókuszunkat maximális szintre helyezni – magyarázta a kérdésünkre válaszoló Bartucz László. – A következő játéknapon máris nagyon nehéz mérkőzésre számítunk Norvégia ellen. A norvég kézilabda nagyon rohanós, rengeteg lövéssel, remek szélsők alkotják a csapatot, amelyben minden poszton világklasszis játszik. Próbáljuk felvenni velük a lépést és győzni.