Sipos Adrián csattant egyet, beszélt a fejsérülése következményeiről

– Kezdésnek nem rossz, de tudjuk, ennél sokkal több kell a következő mérkőzésen, dolgozunk tovább és megpróbálunk még jobb meccset összehozni – a társakhoz hasonlón Sipos Adrián is a Norvégia elleni szombati meccsre előrtekintve értékelte a Tunézia elleni 33-24-es győzelmet, hozzátéve, ugyan kadtak kicsi hullámvölgyek, de végig irányították a mérkőzést. – Nagyon rendben volt az egész meccs – foglalta össze a lényeget a kétméteres óriás.

Sipos Adrián lőtte az első gólunkat Tunézia ellen (Fotó: Polyák Attila)

Sipos védőspecialista, ám Tunézia elleni kivételesen ő lőtte a magyar válogatott első gólját, majd később még egyszer betalált. A hajrában már nem játszhatott, mert egy ütközésnél összefejelt az ellenfél játékosával, felrepedt az arcbőre, sőt az esetnek további következménye is volt.

Sipos Adrián kicsit megszédült

– Kicsit megszédültem, de semmi komoly, megmaradok. Hozzászoktam már, nem ez az első sebhely a fejemen, az orvosi stáb majd kezeli a felszakadt részt – nyugtatott meg mindenkit Sipos. Ugyan nem mondta ki, de aligha kétséges, hogy szombaton, a Norvégia elleni csatában is ott lesz a csapatban.

A szombati mérkőzésről szólva Sipos felelevenítette, hogy januárban az ötödik helyezéssel zárult Európa-bajnokságon rendre egy napjuk volt pihenni és felkészülni a következő feladatra. Hangsúlyozta, mindenki ismeri a saját testét, és tudja, mit kell tennie a legjobb regeneráció érdekében.

Elég lesz az egy nap pihenő a Norvégia elleni meccs előtt

– Szerintem most nem ez a legnagyobb baj, hiszen relatíve frissen jöttünk, úgyhogy tudunk majd pihenni. Aztán hogy az utolsó meccsre mennyi időnk marad, az más kérdés, de ebben a sportágban most ez van, úgyhogy megoldjuk ezt is – jegyezte meg.

A mérkőzés után Chema Rodriguez is elégedetten nyilatkozott, miként fogalmazott, tökéletes mérkőzést játszottunk . Kibédi Péter videójában Bodó Richárd azt is elmondja, hogyan éli meg, hogy ezúttal elvitte a meccs embere címet elől:

Borítókép: Bartucz László köszönti Sipos Adriánt a mérkőzés után, akinek az arcán ott van az árulkodó ragtapasz (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)