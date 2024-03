A cél megnyerni a szombati meccset is – ezt várja Norvégiától a válogatott játékosa

Mint megírtuk, a magyar férfi kézilabda-válogatott csütörtök este 33-24-re legyőzte Tunéziát az olimpiai selejtezőtorna első napján. A másik mérkőzésen Norvégia 32-29-re nyert Portugália ellen. A győztes rajt után a Telekom Veszprém játékosa, Ligetvári Patrik válaszolt lapunk kérdéseire.

A győztes meccs után a szurkolókkal ünnepelt a csapat. Fotó: Bodnár Boglárka

Tunézia után, Norvégia előtt

– Úgy éreztük, hogy kézben tudtuk tartani a Tunézia elleni meccset. Az első félidőben volt egy időszak, amikor az ellenfél vissza tudott jönni annak ellenére is, hogy több góllal vezettünk, ekkor a szövetségi kapitány jól nyúlt bele a mérkőzésbe, egyből cserélt. Bár magabiztos előnyünk volt, az volt a célunk, hogy a második félidőt is megnyerjük legalább egy góllal. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de nyertünk, számunkra most ez a legfontosabb – jelentette ki Ligetvári Patrik.

A selejtezőtorna következő, szombati játéknapján Magyarország a nyitómeccsét szintén megnyerő Norvégiával csap össze.

– A következő meccsre nagyon fel kell készülnünk, láthattuk, milyen erőt képvisel Norvégia. A célunk, hogy megnyerjük a szombati találkozót is – mondta lapunknak a balátlövő. – Futós kézilabdára számítok, arra, hogy nem hagyják majd, hogy cseréljünk. Inkább a lerohanásokra fognak koncentrálni a norvégok, abban nagyon erősek. Várhatóan nagy tempó lesz, de ezt is meg kell oldanunk.

Ligetvári Patrik Norvégia ellen is nagy tempóra számít. Fotó: Bodnár Boglárka

„Együtt meg kell, hogy csináljuk”

Csütörtökön közel 5000 szurkoló látogatott ki a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokba, Ligetvári Patrik hálás a közönség támogatásáért.

– Nagyon jó hangulat uralkodott ahhoz képest, hogy még csak csütörtök volt, a 21 órai kezdés ellenére is sok ember kilátogatott, nagy hála és köszönet nekik, hogy buzdítottak minket. Biztos vagyok benne, hogy hétvégén még többen lesznek. Együtt meg kell, hogy csináljuk ezt, ki szeretnénk jutni az olimpiára – zárta gondolatait Ligetvári Patrik.

Folytatás március 16-án, szombaton, akkor 17.00-tól Portugália–Tunézia, majd 19.30-tól Norvégia– Magyarország mérkőzéseket rendeznek. A vasárnapi torna végén a csoport első két helyezettje kijut a nyári, párizsi rendezésű olimpiára.