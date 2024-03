Hatalmas lesz a tét szombaton a Ferencváros női kézilabdacsapata számára

A nyolcaddöntőt a hölgyek kezdik el előbb. Mivel már az is történelminek számított, hogy három magyar induló van a női BL-ben, az újabb lépcsőfok, hogy mindhárman tovább is jutottak a csoportból. A Fradi az előző kiírásban történelmi győzelmet aratott Franciaországban (a Metz ellen), és azzal be is jutott a négyes döntőbe, ahol az ezüstérmet szerezte meg. Ezúttal nem a Metz, hanem a Brest lesz az ellenfele a hétvégén Magyar Kupát nyerő zöld-fehéreknek, de tehát újabb francia küldetés vár rájuk. A DVSC Schaefflert a címvédő Vipers Kristiansand ellen láthatjuk. Nem a Loki a párharc esélyese, de talán épp ez segít abban, hogy teher nélkül vágjon neki a mérkőzéseknek a csapat.

A mérkőzések időpontja:

FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest: március 16., szombat 16.00 (tv: Sport1, kommentátor: Méhes Gábor)

DVSC Schaeffler–Vipers Kristiansand: március 17., vasárnap 14.00 (tv: Sport1, kommentátor: Bartha Zoltán)

visszavágók:

Vipers Kristiansand–DVSC Schaeffler: március 23., szombat 18.00 (tv: Sport1, kommentátor: Méhes Gábor)

Brest–FTC-Rail Cargo Hungaria: március 24., vasárnap 18.00 (tv: Sport1, kommentátor: Bartha Zoltán)

A Győr már negyeddöntős

A Győri Audi ETO KC edzőt váltott a Magyar Kupa döntőben elszenvedett FTC elleni veresége után, így már nem Ulrik Kirkely készíti majd fel a csapatot az április 27–28-án és május 4–5-én megrendezésre kerülő BL-negyeddöntőre. Érdekesség, hogy van esély egy újabb magyar párharcra, hiszen a DVSC Schaeffler–Vipers Kristiansand párharcból érkezik az ellenfél. Ha az FTC-nek összejön a továbbjutás, a Team Esbjerggel találkoznak a zöld-fehérek.

Ismét magyar El Clásicót rendeznek

Kérdés nem fér hozzá, hogy a kézilabdasport talán legnagyobb rangadóit a Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged csapatai vívják. Ha ők találkoznak, garantált a telt ház, az óriási hangulat és a pályán zajló csúcsminőségű kézilabda. Ebből kapunk két meccset 2024-ben a legnagyobb színpadon, a kézilabda Bajnokok Ligájában, hiszen a BL nyolcaddöntőjében egymás ellen játszik a két magyar sztárcsapat. 2023 után másodszor alakult úgy a csoportkör, hogy ebben a fázisban mérkőznek meg a felek, mivel a Veszprém harmadik, a Szeged pedig hatodik lett a csoportjában. Ebből következik, hogy a párharc első meccsét Szegeden rendezik majd, de már mindkét mérkőzés időpontja hivatalos.

OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém: március 28., csütörtök 18.45 (tv: Sport1, kommentátor: Méhes Gábor)

visszavágó:

Telekom Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged: április 4., csütörtök 18.45(tv: Sport1, kommentátor: Bartha Zoltán)

A párharc győztesére az Aalborg vár.

Garantált tehát a magyar szereplés a negyeddöntőben, és az is biztos, hogy a győztesre az Aalborg vár majd, hogy megmérkőzzenek a FINAL4-ba jutásért április 24–25-én és május 1–2-án.