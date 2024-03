Jövendő játékosa keserítette meg nagyon a Fradi életét a BL-ben

A hullámzó őszi teljesítmény miatt a szerencsének is nagy szerep jutott abban, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligájában továbbjutott a csoportjából. Világos volt azonban, hogy a magyar csapat már nem bízhatja a Brest elleni párharcot a véletlenre, a sorozatnak ebben az időszakában – különösen otthon – már nemigen lehet hibázni. A Fradi kezdte el a gólgyártást, felváltva találtak a csapatok a hálóba egészen 2-2-ig, akkor viszont a Brest kettővel ellépett, és hosszabb távon tartotta is ezt az előnyt.

A vendégek igyekeztek minél gyorsabban kézilabdázni, a Ferencváros inkább felállt védelem ellen próbálkozott, ám sajnos a távoli lövések nem jöttek be, és szüksége volt Janurik Kinga remek védéseire ahhoz, hogy az ellenfele ne húzzon el jobban. Eladott labdák, kihagyott ziccerek is nehezítették a magyar csapat dolgát, amely többször is kihagyta az egyenlítés lehetőségét. Ez végül a 25. percben összejött: az emberelőnyben megszerzett labdát Andrea Lekics a saját kapuja elől dobta az ellenfélébe, ekkor 12-12 volt az állás.

Andrea Lekicsen semmi sem múlott Fotó: Micheller Szilvia/Nemzeti Sport

Sőt, egy perccel később Lekics a vezetést is visszaszerezte, és ettől fogva a Brest ment az eredmény után, és 15-14-gyel ért véget az első félidő. A szünet után Böde-Bíró Blanka állt be a Fradi kapujába, de nem ő tehetett róla, hogy a vendégek gyorsan fordítottak, a csapat védekezése és gyenge támadójátéka volt a ludas, a francia együttes 4-0-val kezdte a játékrészt. Különösen az a Valerija Maszlova játszott ellenállhatatlanul, aki a nyártól a Ferencváros játékosa lesz, és ezen a találkozón hat gólt lőtt. Nem játszott jól, de elszántan harcolt a Fradi, amelyet Lekics és a kapuba visszaküldött Janurik tartott életben.

A félidő felénél azonban sikerült újra egyenlíteni, de ez most nem hozott fordulatot. A Brest időt kért, megrázta magát, és nemsokára ismét folyamatosan vezetett egy-két góllal. Tíz perccel később lett újra egyenlő az állás, a szurkolók űzték-hajtották a hazai csapatot, ám a Ferencváros erejéből ennél többre ezen a napon nem futotta. A Brest higgadtabb maradt, és bár a Fradi az utolsó fél percben támadhatott az egálért, egy újabb eladott labda miatt 30-28-ra győztek a vendégek – a jövő héten a továbbjutáshoz nagy bravúrra lenne szükség.

Borítókép: A háttal álló Maszlova ellenfélként megmutatta, jó igazolás lesz a Fradinak (Fotó: Nemzeti Sport/Micheller Szilvia)