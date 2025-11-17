Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottír focivb-selejtező

Aljas támadás Szoboszlai ellen az ír közszolgálati csatorna stúdiójában

Egészen elképesztő káröröm lett úrrá a magyar labdarúgó-válogatott drámai bukása után Írországon. Miután Marco Rossi csapata vasárnap egy 96. percben bekapott góllal hazai pályán 3-2-re kikapott az írektől, és ezzel lemaradt a vb-pótselejtezőről, az ír közszolgálati csatorna stúdiójában a volt Premier League-játékos, Kevin Doyle liverpooli köcsögnek nevezte Szoboszlai Dominiket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 9:48
Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott is a padlóra került az írek elleni vb-selejtezős vereség után
Döbbent csend telepedett a Puskás Arénára vasárnap, amikor a magyar–ír vb-selejtező 96. percében Troy Parrott belőtte a harmadik gólját a meccsen, amivel a vendégek 3-2-es győzelmet arattak a kétszer is vezető magyar válogatott ellen. Ezzel eldőlt, hogy az írek mehetnek a márciusi vb-pótselejtezőre, míg az utolsó pillanatig jól álló Szoboszlai Dominikék lemaradnak róla. Miközben Budapesten minden magyar sokkolva érezte magát, az írek örömmámorban törtek ki, sőt az ír közszolgálati csatorna stúdiójában elképesztő sportszerűtlenség történt.

Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata íz írek ellen
Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata az írek ellen. Fotó: Mirkó István

Előkerült egy felvétel, amelyen az RTE stúdiójában a szakértőként dolgozó korábbi Permier League-játékos, Kevin Doyle önkívületi állapotban futkos, majd a meccset mutató monitor felé fordulva a magyar csapatkapitányhoz, Szoboszlai Dominikhez fordulva mutogat, és azt kiáltja:

Ezt neked, te liverpooli köcsög!

 

 

Angliában megdöbbentek a Szoboszlai elleni aljas támadáson

A közösségi oldalakra felkerült videót Angliában több sajtóorgánum, többek között a The Mirror és a Liverpool Echo is lehozta, kifejezve a megdöbbenésüket. Mint az Origo írja, Doyle utóbb bocsánatot kért a mellette ülő korábbi Liverpool-játékostól, Dietmar Hamanntól.

A korábbi 62-szeres ír válogatott csatár 2017-ben vonult vissza a futballtól, játszott többek között a Wolverhamptonban, a Readingben és Crystal Palace-ban is. Doyle kijelentése nagy port kavart, a közösségi médiában sokan számon kérték őt, de az ír közszolgálati csatorna egyelőre nem kommentálta a történteket.

A Szoboszlai elleni aljas támadás az ír közszolgálati csatorna stúdiójában:

The RTE Studio after Parrott scored
byu/carlowed inireland

