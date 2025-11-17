Aljas támadás Szoboszlai ellen az ír közszolgálati csatorna stúdiójában

Döbbent csend telepedett a Puskás Arénára vasárnap, amikor a magyar–ír vb-selejtező 96. percében Troy Parrott belőtte a harmadik gólját a meccsen, amivel a vendégek 3-2-es győzelmet arattak a kétszer is vezető magyar válogatott ellen. Ezzel eldőlt, hogy az írek mehetnek a márciusi vb-pótselejtezőre, míg az utolsó pillanatig jól álló Szoboszlai Dominikék lemaradnak róla. Miközben Budapesten minden magyar sokkolva érezte magát, az írek örömmámorban törtek ki, sőt az ír közszolgálati csatorna stúdiójában elképesztő sportszerűtlenség történt.

Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata az írek ellen. Fotó: Mirkó István

Előkerült egy felvétel, amelyen az RTE stúdiójában a szakértőként dolgozó korábbi Permier League-játékos, Kevin Doyle önkívületi állapotban futkos, majd a meccset mutató monitor felé fordulva a magyar csapatkapitányhoz, Szoboszlai Dominikhez fordulva mutogat, és azt kiáltja:

Ezt neked, te liverpooli köcsög!

Angliában megdöbbentek a Szoboszlai elleni aljas támadáson

A közösségi oldalakra felkerült videót Angliában több sajtóorgánum, többek között a The Mirror és a Liverpool Echo is lehozta, kifejezve a megdöbbenésüket. Mint az Origo írja, Doyle utóbb bocsánatot kért a mellette ülő korábbi Liverpool-játékostól, Dietmar Hamanntól.

A korábbi 62-szeres ír válogatott csatár 2017-ben vonult vissza a futballtól, játszott többek között a Wolverhamptonban, a Readingben és Crystal Palace-ban is. Doyle kijelentése nagy port kavart, a közösségi médiában sokan számon kérték őt, de az ír közszolgálati csatorna egyelőre nem kommentálta a történteket.

A Szoboszlai elleni aljas támadás az ír közszolgálati csatorna stúdiójában: