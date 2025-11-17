Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

Mike PompeoNABUNemzeti Korrupcióellenes HivatalFire PointTimur MindicsEgyesült Államokvállalat

Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez

Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter csatlakozott egy ukrán védelmi vállalat tanácsadó testületéhez, amely a Flamingo nagy hatótávolságú rakétáiról ismert. Trump egykori külügyminisztere mostantól Ukrajna haditechnikáját erősíti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 10:47
Mike Pompeo, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és CIA-igazgatója Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mike Pompeo, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és CIA-igazgatója csatlakozott az ukrán Fire Point védelmi vállalat tanácsadó testületéhez – jelentette november 17-én az Associated Press a cég vezetőire hivatkozva. A lépés a nemzetközi katonai-technológiai színtéren és a geopolitikai környezetben is kiemelt figyelmet kap, hiszen a Fire Point a nagy hatótávolságú Flamingo rakétáiról ismert, miközben a cég múltja és kapcsolatai körül komoly korrupciós vádak merültek fel – írja a Kyiv Independent.

Pompeo csatlakozott a Fire Point tanácsadó testületéhez, miközben a vállalatot az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálja
Pompeo csatlakozott a Fire Point tanácsadó testületéhez, miközben a vállalatot az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálja. Fotó: AFP

A 2023-ban alapított magánvállalat a katonai fejlesztések élvonalába kíván kerülni, és ambiciózus terjeszkedési terveket tűzött ki: idén egymilliárd dolláros bevételt ért el, valamint gyárat épít Dániában. A Fire Point zászlóshajó terméke, a Flamingo rakéta állítólag háromezer kilométeres hatótávolságra képes, robbanófeje pedig 1150 kilogramm, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna jelenlegi legsikeresebb rakétájaként emlegeti. 

A vállalat szerint a rakétát legalább négyszer tesztelték a harctéren, legutóbb november 13-án, 

a Zaporizzsja megye és az orosz megszállás alatt álló területek ellen végrehajtott sorozatos csapások során.

Mike Pompeo az előző Trump-adminisztráció idején töltötte be a CIA-igazgatói, majd a külügyminiszteri pozíciót, és nem csatlakozott a második Trump-adminisztrációhoz. Gyakran szorgalmazta Kijev erőteljesebb támogatását az orosz invázió közepette. 

Pompeo november 12-én csatlakozott a Fire Point tanácsadó testületéhez, amelybe további három szakembert is meghívtak – közölte a vállalat technológiai igazgatója, Irina Tereh. A cég azonban nemcsak a sikereiről ismert. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálja a Fire Pointot, mivel felmerült a gyanú, hogy a vállalat túlárazta az alkatrészeket. A nyomozás rámutatott a Fire Point és Timur Mindics, Zelenszkij közeli munkatársa közötti kapcsolatra is, aki egy korábbi, százmillió dolláros pénzmosási ügylet miatt került a hatóságok látókörébe, és azóta elhagyta Ukrajnát. A Fire Point tagadta Mindiccsel való bármilyen kapcsolatát, és Tereh hangsúlyozta, hogy a cég teljes mértékben támogatja a nyomozást. 

A vállalat egy nemzetközi céget bízott meg az árazás és termelés ellenőrzésével, ezzel is biztosítva, hogy a terjeszkedés és a fejlesztések átlátható keretek között történjenek.

Pompeo csatlakozása a Fire Point tanácsadó testületéhez egyértelmű üzenet a nemzetközi piacon és Kijev stratégiai partnereinek: a vállalat célja nem csupán az ukrán haditechnikai kapacitás bővítése, hanem a globális elismertség megszerzése is, miközben a korrupciós vádak árnyékában igyekszik megerősíteni hitelességét és növekedését.

 

Borítókép: Mike Pompeo, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és CIA-igazgatója (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Történelmi mélypontra esett Zelenszkij népszerűsége

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu