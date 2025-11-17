Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez

Mike Pompeo, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és CIA-igazgatója csatlakozott az ukrán Fire Point védelmi vállalat tanácsadó testületéhez – jelentette november 17-én az Associated Press a cég vezetőire hivatkozva. A lépés a nemzetközi katonai-technológiai színtéren és a geopolitikai környezetben is kiemelt figyelmet kap, hiszen a Fire Point a nagy hatótávolságú Flamingo rakétáiról ismert, miközben a cég múltja és kapcsolatai körül komoly korrupciós vádak merültek fel – írja a Kyiv Independent.

Pompeo csatlakozott a Fire Point tanácsadó testületéhez, miközben a vállalatot az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálja. Fotó: AFP

A 2023-ban alapított magánvállalat a katonai fejlesztések élvonalába kíván kerülni, és ambiciózus terjeszkedési terveket tűzött ki: idén egymilliárd dolláros bevételt ért el, valamint gyárat épít Dániában. A Fire Point zászlóshajó terméke, a Flamingo rakéta állítólag háromezer kilométeres hatótávolságra képes, robbanófeje pedig 1150 kilogramm, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna jelenlegi legsikeresebb rakétájaként emlegeti.

A vállalat szerint a rakétát legalább négyszer tesztelték a harctéren, legutóbb november 13-án,

a Zaporizzsja megye és az orosz megszállás alatt álló területek ellen végrehajtott sorozatos csapások során.