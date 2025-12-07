női kézilabda vbDániaMárton GrétaMagyarország

„Mindenünket ki fogjuk tenni a pályára” – fogadkozik megtorpanó válogatottunk kulcsembere + videó

Márton Gréta abban bízik, hogy a japánok elleni meccs volt a holtpont, s innentől újult erővel tud majd játszani a magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokságon. Az ázsiaiak ellen hatgólos hátrányból kicsikart, negyeddöntőbe jutást érő dráma után a dánok ellen a csodában bízik a balszélső. Az északiak eddig mind az öt meccsüket fölényesen nyerték, Japánt például 17 góllal múlták felül. Csapatunk legjobb góllövője, Márton Gréta ígéri: mindent megtesznek azért, hogy győzzenek és a középdöntős csoport élén végezzenek.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 07. 6:03
Márton Gréta kisebbfajta csodára készül Dánia ellen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A csoportelsőség a tét a Magyarország-Dánia mérkőzésen hétfő este (20.30, Rotterdam, tv.: M4 Sport) a női kézilabda-világbajnokságon, a középdöntő utolsó fordulójában. A továbbra is százszázalékos északiakat csak egy bravúros győzelemmel előzhetik meg a mieink. Márton Gréta és a magyar csapat már pénteken biztosította a továbbjutását a legjobb nyolc közé, ugyanakkor a Japán elleni 26-26-os, verejtékkel kiharcolt döntetlen vegyes érzéseket váltott ki.

Márton Gréta
Márton Gréta lőtte a továbbjutást bebiztosító gólunkat Japán ellen az utolsó percben Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

 Van bennünk egy kis keserűség, mert előzetesen nyilván nyugodtabbak lettünk volna, hogyha két ponttal tudunk távozni

 – tekintett vissza a Japánnal vívott drámai meccsre Márton Gréta. A Ferencváros balszélsője öt lövésből négy gólt szerzett, a végjátékban sem remegett meg a keze: az utolsó percben ő egyenlített, s gyakorlatilag ezzel továbblőtte a csapatot a negyeddöntőbe. Ennek ellenére csalódott, amiért így alakult a sorsdöntő meccs, amelyen Magyarország volt a toronymagas esélyes, mégis hatgólos hátrányt kellett ledolgoznia.

– A meccs összképét tekintve én azt gondolom, hogy az egy pont nekünk kedvező. A japánok végig domináltak az egész találkozón, és borzasztóan jó, pörgős stílusban játszottak. 

Hiába van bennünk egy kis csalódottság, örülünk a nehezen elért döntetlennek. Nagyot harcoltunk érte.

Márton Gréta
Márton Gréta (balra) és Simon Petra is sokat tett azért, hogy utolérje Japánt a magyar válogatott Fotó: MKSZ

Márton Gréta hisz a csodában

A teher mindenestre lekerült a magyar lányokról, akik már biztosították a továbbjutásukat. 

Ha kikapott volna Japántól, a románok kezében lenne Magyarország sorsa!

 Ugyanis akkor azon múlna, hogy ne a – Szenegált vélhetően megverő – japánokkal végezzünk azonos pontszámmal, és essünk ki az egymás elleni eredmény miatt, hogy a már kiesett Románia nyerne-e Svájc ellen. Ezzel hármas pontazonosságot teremtett volna, amivel Márton Grétáékat juttatta volna tovább... Ettől kímélték meg magukat a mieink a Japán elleni nagy feltámadással.

– Adhat erőt mindenféleképpen, hogy felálltunk! Picit enerváltabbak voltunk, talán ez a világbajnoki menetelésnek köszönhető. Sokadik meccsünk volt, s tényleg mindenféle stílussal találkoztunk. 

Jó lenne, ha a Japán elleni találkozó lett volna a holtpont, innen még inkább fel tudnánk támadni! Jönnek az európai csapatok, nagyon-nagyon szeretnénk jól játszani. 

Mindent kihasználunk annak érdekében, hogy jól regenerálódjunk, és vasárnapra frissek legyünk – tekintett előre a vb-n 25 góljával a legeredményesebb magyar kézilabdázó. Arra is reagált lapunknak, hogy a dánok eddig mindenkit nagyon megvertek, s szeretnének végre egy komoly meccset vívni.

 Nagyon bízom benne, hogy megkapják. Mindenünket ki fogjuk tenni a pályára. Itt lesznek velünk a szurkolóink, mindent megteszünk azért, hogy csoportelsőként végezhessünk. Ez egy hatalmas csoda lenne a magyar válogatottnak. Büszkén vállaljuk a csatát

 – mondta mosolyogva és eltökélten Márton Gréta.

A magyar női kézilabda-válogatott legutóbb tíz éve tudta legyőzni Dániát...

Az Origó helyszíni videójában a balszélső mellett Szemerey Zsófi kapust és Simon Petra irányítót is láthatják:

 

