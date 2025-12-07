„Mindenünket ki fogjuk tenni a pályára” – fogadkozik megtorpanó válogatottunk kulcsembere + videó

A csoportelsőség a tét a Magyarország-Dánia mérkőzésen hétfő este (20.30, Rotterdam, tv.: M4 Sport) a női kézilabda-világbajnokságon, a középdöntő utolsó fordulójában. A továbbra is százszázalékos északiakat csak egy bravúros győzelemmel előzhetik meg a mieink. Márton Gréta és a magyar csapat már pénteken biztosította a továbbjutását a legjobb nyolc közé, ugyanakkor a Japán elleni 26-26-os, verejtékkel kiharcolt döntetlen vegyes érzéseket váltott ki.

Márton Gréta lőtte a továbbjutást bebiztosító gólunkat Japán ellen az utolsó percben Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Van bennünk egy kis keserűség, mert előzetesen nyilván nyugodtabbak lettünk volna, hogyha két ponttal tudunk távozni

– tekintett vissza a Japánnal vívott drámai meccsre Márton Gréta. A Ferencváros balszélsője öt lövésből négy gólt szerzett, a végjátékban sem remegett meg a keze: az utolsó percben ő egyenlített, s gyakorlatilag ezzel továbblőtte a csapatot a negyeddöntőbe. Ennek ellenére csalódott, amiért így alakult a sorsdöntő meccs, amelyen Magyarország volt a toronymagas esélyes, mégis hatgólos hátrányt kellett ledolgoznia.

– A meccs összképét tekintve én azt gondolom, hogy az egy pont nekünk kedvező. A japánok végig domináltak az egész találkozón, és borzasztóan jó, pörgős stílusban játszottak.

Hiába van bennünk egy kis csalódottság, örülünk a nehezen elért döntetlennek. Nagyot harcoltunk érte.