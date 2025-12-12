FIFAlabdarúgó-világbajnokságreklám

Bődületes FIFA-hazugság: az ivószünetnek szinte semmi köze nincs a játékosok egészségéhez

Néhány nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA bevezeti a háromperces ivószüneteket. Mindezt azért, mert a nagy melegben óvni akarják a játékosok egészségét. Ez azonban csak részben fedi a valóságot. A FIFA-ban sem tökkelütöttek ülnek, a kezdeményezés mögött egészen más okok is meghúzódnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 17:09
FIFA
A Real Madrid játékosa, Aurelien Tchouameni egy ivószünetben hűti magát Fotó: DAN MULLAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Aki egy picit is tovább lát az orránál, rögtön elgondolkodhatott: miért van szükség a háromperces szünetre, amikor egy-egy ilyen csoportos ivást fél, na jó, maximum egy perc alatt el lehet végezni. A három perc erre indokolatlanul hosszúnak tűnik. A FIFA azonban nem gondolkodott – cselekedett.

FIFA
A Fluminese csapata ivószünetet tart a FIFA által kitalált 32 csapatos klubvilágbajnokságon
Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A FIFA itat, miközben eteti a jónépet

Hosszas gondolkodás sem kell a dologhoz, hogy rájöjjünk: a háttérben egészen más okok húzódnak meg. Három perc alatt ugyanis nem csak inni lehet, hanem…

Reklámokat sugározni a tévében, megszakítva ezzel a mérkőzéseket.

Akik ismerik az amerikai sportok és tévéközvetítések világát, jól tudják, hogy egyáltalán nem ördögtől való ez a terv. Elég csak megnézni egy-egy NFL vagy más major sport közvetítést, hogy lássuk: ott is vannak reklámszünetek. Ez nem csak a hirdetőknek és az események szervezőinek jó, hanem az amerikai nézőknek, akik vagy bambán bámulják a reklámokat, vagy a konyhába osonnak feltölteni az addigra alaposan kiapadó chips és sörkészletüket.

A meccsenkénti kétszer háromperces szünetek beiktatása egybecseng a FIFA törekvéseivel. Még több reklámot lehet adni, ráadásul ez a módszer Amerikában már megszokott. 

Éppen csak azt nem tették hozzá, hogy a 21. század türelmetlen médiafogyasztója egyre nehezebben néz végig egy 90 (120) perces focimeccset.

Jens Bangsbo, a Koppenhágai Egyetem Sport- és Táplálkozástudományi Tanszékének professzora észszerűnek tartja a kezdeményezést. Ő nem a reklámok szempontjából közelítette meg a kérdést, hanem onnan, hogy ez a kezdeményezés teljesen megváltoztathatja a meccsek menetét. Az ivószünetek ugyanis felérnek egy-egy időkéréssel. Ezt a labdarúgásban még nem vezették be, de azt mindenki tudja, hogy ezek a 180 másodperces játékmegszakítások az edzőknek is lehetőséget adnak a taktikai tanácsok átadására. Azt azonban a professzor is elismerte, hogy a háromperces játékmegszakítás teljesen felesleges és indokolatlanul hosszú is. Szerinte a játékosok fél perc alatt végezhetnének ezzel. A három perc másról szól.

Nem csak az ivásról van itt szó

Ugyanerre a következtetésre jutott Rasmus K. Storm, Dánia legnagyobb sportelemző cégének a vezetője. Azt mondta, hogy a FIFA még több pénzt akar beszedni, erre pedig remek alkalom a háromperces ivószünet. Számos amerikai sportliga, mint például az NBA, az NFL, az NHL és az MLB, rendszeres szüneteket tart, a Major League Soccerben (MLS) pedig szintén ivásszüneteket tartanak a félidő közepén. 

Lehet, hogy ez egy kísérlet arra, hogy vonzóbbá tegyék az amerikai közönség számára,

akik hozzászoktak a szünetekhez – mondta Storm.

Az, hogy minden a pénz körül forog, a FIFA kapcsán egyáltalán nem újdonság. Éppen péntek reggel írtuk meg, micsoda döbbenetes jegyárak várják azokat a szurkolókat, akik személyesen akarnak megtekinteni egy-egy vb-mérkőzést 2026-ban a világbajnokságon.

 

