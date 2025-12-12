Egy hazugság leleplezése: semmi köze nem volt a stadiontűznek a kieséshez

Ami tény: a Haka csapata kiesett az élvonalbeli finn labdarúgó-bajnokság első osztályából. Ez azért is megrázó, mert az ország eddig legsikeresebb együttese búcsúzott az élvonaltól.

Valóban kitört a tűz, de más okok vezettek ide Finnországban

Az is tény, hogy a kilencszeres bajnok és tizenkétszeres finn kupagyőztes stadionjának lelátója leégett. Könnyű volt azt mondani, hogy a tüzet a kiesés miatt feldühödött drukkerek okozták, de ez nem igaz. Péntek délután Finnországban napvilágot láttak a részletek. Ezek szerint a rendőrségi nyomozás egyszer sem állapította meg, hogy a tűzvész és a kiesés között komoly összefüggés lenne. Sőt semmilyen összefüggés nincs.

A tűz a stadionhoz közeli gyárterületen lobbant fel december 7-én, vasárnap. A lángok hamar átterjedtek a stadion lelátójára, és ott minden leégett. A rendőrség három tinédzsert gyanúsított meg. A 15 éves fiúk egyike beismerő vallomást tett. Azt mondta: a gyár területén, pusztán szórakozásból gyújtott fel egy tárgyat, amely aztán lángra kapott. Az erős szél miatt hamarosan a stadion lelátójára is átterjedt a tűz. A beismerő vallomást tevő gyerek szerint cselekedete nem volt összefüggésben az FC Haka kiesésével.