Menczer Tamás: Háborúba rángatnák Európát, mi nemet mondunk + videó

Menczer Tamás szerint egyre súlyosabb háborús hangulat uralkodik Brüsszelben és a NATO vezetésében, miután a főtitkár olyan konfliktusra való felkészülésről beszélt, amilyet Európa a nagyapáink idejében élt át.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 17:10
Éles választ küldött a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Mark Rutte háborúpárti szavaira.

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltett videóban arról beszélt, hogy szerinte „az őrület fokozódik”. Úgy fogalmazott:

 „a NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, pont úgy, mint Ursula von der Leyen.”

Hozzátette: Mark Rutte szavai szerint „olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el”.

Menczer Tamás szerint 

„a veszély egyre nagyobb”, majd hangsúlyozta: „mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk.”

Mint azt lapunk is megírta, Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét. Több európai vezető, köztük magyar miniszterek is aggodalmukat fejezték ki a hangnem és a háborús uszítás miatt. A NATO főtitkára szerint öt éven belül támadhat Oroszország és Európának fel kell készülnie egy olyan nagy háborúra, amit nagyapáink és dédapáink éltek át.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


