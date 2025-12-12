Menczer Tamás: Háborúba rángatnák Európát, mi nemet mondunk + videó

Éles választ küldött a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Mark Rutte háborúpárti szavaira.
Menczer Tamás a közösségi oldalára feltett videóban arról beszélt, hogy szerinte „az őrület fokozódik”. Úgy fogalmazott:
„a NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, pont úgy, mint Ursula von der Leyen.”
Hozzátette: Mark Rutte szavai szerint „olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el”.
Menczer Tamás szerint
„a veszély egyre nagyobb”, majd hangsúlyozta: „mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk.”
Mint azt lapunk is megírta, Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét. Több európai vezető, köztük magyar miniszterek is aggodalmukat fejezték ki a hangnem és a háborús uszítás miatt. A NATO főtitkára szerint öt éven belül támadhat Oroszország és Európának fel kell készülnie egy olyan nagy háborúra, amit nagyapáink és dédapáink éltek át.
