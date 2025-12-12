Amerikai figyelmeztetés Európának: riadót fújtak a tengerentúlról

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a múlt héten közzétett amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti többek között az elhibázott bevándorláspolitika, a csökkenő születésszám, a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és nemzeti identitás csorbítása is.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európa nem jó irányba tart

A témában Lévai Dánielt, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük, miután az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia (NSS) aggódik az európai országok globális pozícióinak gyengülése, a civilizációs hanyatlásuk és az erőtlen katonai pozícióik miatt. A szakértő szerint az Egyesült Államok aggodalmait két részre bonthatjuk: egyfelől egy politikai-civilizációsra, másfelől pedig egy katonai-gazdaságira. A politikai-civilizációs aggodalom fő tárgya az, hogy a transzatlanti kapcsolatok alapzata, a közös kultúra, meggyengült.

Ennek okát a migrációs hullámok okozta demográfiai változásokban látja az amerikai értékelés, ami szerint ez akár a közös kulturális kötelékek megszakadásával járhat az USA-val a következő időszakban

– emelte ki a szakértő, majd azzal folytatta, hogy mélyebben megvizsgálva a demográfiai változást azért tekinthető problémásnak az amerikai vezetés szemszögéből, mert a demográfiai változással olyan új érdek- és értékválasztások következhetnek be Európában, amelyek alááshatják a katonai és külpolitikai együttműködést.