Május óta lejtmenetben van Magyar Péter

Augusztus 20-án sem sikerült a figyelem középpontjába kerülnie Magyar Péternek, aki Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint május óta folyamatos lejtmenetben van, és egyre inkább elveszíti korábbi vonzerejét az ellenzéki és bizonytalan választók szemében is.

Gábor Márton
2025. 08. 22. 4:50
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs/MW
Magyar Péter jelentéktelen volt augusztus 20-án, és azért nem tudott a választók figyelmének középpontjába kerülni, mert – kis túlzással – mostanra egyéb napokon sem képes erre. Augusztus 20-a ráadásul egy olyan emelkedett nemzeti ünnep, amivel egy olyan karakternek, amely elsősorban minden lefitymálására épül, nehéz mit kezdenie – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. 

Hozzátette,

ironikus módon egyedül azzal sikerült némi figyelemhez jutnia, hogy a baloldali sajtó és Magyar is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Péterről szóló része kapcsán.

Zila szerint Magyar Péter és a pártja legnagyobb problémája, hogy május óta komoly lejtmenetben vannak. 

Az ukrán kémbotrány sok választóban megteremtette vagy megerősítette azt a benyomást, hogy az ország vezetését nem lehet rábízni, mert a hazánk jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdés vagy kérdéskörök kapcsán nem szuverén szereplő, hanem külső erőkhöz igazodik. Nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a sajtó szerint hazánkból az ukrán titkosszolgálathoz fűződő szoros kötődése miatt kiutasított, korábban Magyar Péternek kijevi utat szervező Tseber Roland »Tisza-szigetet« alapított Kárpátalján, vagyis a párt szervezetrendszerében is megjelent

– jelentette ki az elemző. Hozzátette, Magyar Péter azóta is hiába próbálja felvenni az alapállást, támadásba lendülni, minden kísérlete gyengének és sikertelennek bizonyul a román földnek nevezett partiumi úttól az evezésen át az országjárásig. 

Magyar Péter Márki-Zay Péterhez hasonlóan elkezdte elveszíteni azt a varázsát, amely az ellenzéki tábor szemében és bizonyos mértékig a semlegesebb választók körében is megvolt egy ideig. Jelzésértékű, hogy ez a tendencia annyira egyértelmű, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdtek korrigálni, és noha a valóságtól messze elrugaszkodva még mindig a Tisza Párt előnyéről számolnak be, a sorok között jelzik, hogy legalábbis visszaesett Magyar Péterék támogatottsága

– zárta a beszélgetést Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

