Május óta lejtmenetben van Magyar Péter

Magyar Péter jelentéktelen volt augusztus 20-án, és azért nem tudott a választók figyelmének középpontjába kerülni, mert – kis túlzással – mostanra egyéb napokon sem képes erre. Augusztus 20-a ráadásul egy olyan emelkedett nemzeti ünnep, amivel egy olyan karakternek, amely elsősorban minden lefitymálására épül, nehéz mit kezdenie – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Hozzátette,

ironikus módon egyedül azzal sikerült némi figyelemhez jutnia, hogy a baloldali sajtó és Magyar is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Péterről szóló része kapcsán.

Zila szerint Magyar Péter és a pártja legnagyobb problémája, hogy május óta komoly lejtmenetben vannak.

Az ukrán kémbotrány sok választóban megteremtette vagy megerősítette azt a benyomást, hogy az ország vezetését nem lehet rábízni, mert a hazánk jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdés vagy kérdéskörök kapcsán nem szuverén szereplő, hanem külső erőkhöz igazodik. Nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a sajtó szerint hazánkból az ukrán titkosszolgálathoz fűződő szoros kötődése miatt kiutasított, korábban Magyar Péternek kijevi utat szervező Tseber Roland »Tisza-szigetet« alapított Kárpátalján, vagyis a párt szervezetrendszerében is megjelent

– jelentette ki az elemző. Hozzátette, Magyar Péter azóta is hiába próbálja felvenni az alapállást, támadásba lendülni, minden kísérlete gyengének és sikertelennek bizonyul a román földnek nevezett partiumi úttól az evezésen át az országjárásig.

Magyar Péter Márki-Zay Péterhez hasonlóan elkezdte elveszíteni azt a varázsát, amely az ellenzéki tábor szemében és bizonyos mértékig a semlegesebb választók körében is megvolt egy ideig. Jelzésértékű, hogy ez a tendencia annyira egyértelmű, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdtek korrigálni, és noha a valóságtól messze elrugaszkodva még mindig a Tisza Párt előnyéről számolnak be, a sorok között jelzik, hogy legalábbis visszaesett Magyar Péterék támogatottsága

– zárta a beszélgetést Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.