Így vált Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökből Magyar Péter ukránpárti tábornokává

Nem képviselte hazáját Ruszin-Szendi Romulusz

A volt vezérkari főnök pályafutása sem indult botránymentesen Magyar Péter mellett. A baloldali politikus mellé szegődő volt vezérkari főnökről ugyanis kiderült, hogy az adófizetők pénzéből végeztetett magán szépészeti beavatkozást. De ami még ennél is nagyobb botrányt okozott, az az volt, amikor kiderült: Magyar Péter szövetségese közel egymilliárd forintos szolgálati luxusvillát építtetett magának. A villa miatt felmerült a hűtlen kezelés gyanúja, amely miatt fel is jelentették a volt vezérkari főnököt.

Mindezek azonban csak a „kisebb” botrányok, amelyek Magyar Péter emberével kapcsolatban felmerültek. A nagyobb horderejű és a Magyarországhoz való hűségét megkérdőjelező ügyei áprilisban láttak napvilágot. Ekkor ugyanis Ruszin-Szendi elszólta magát , amivel szinte elismerte, hogyha megszerzik a hatalmat, akkor rögtön beállnak a sorba az Ukrajna-párti uniós kórusba. Magyar Péter embere egy utcafórumon az ukrán vezérkari főnökkel való kapcsolatával büszkélkedett, majd jelezte: ha odakerülnek, akkor neki megvannak a megfelelő (ukrán) telefonszámai. Mindezek után nemsokkal már arról beszélt, ha bent van Ukrajna az Európai Unióban, akkor lehet oda küldeni az európai katonákat.

A legnagyobb figyelmet kapó ügye azonban csak ma kezdett igazán tisztázódni. Még május elején kezdett el terjedni az a hír, hogy Magyar Péter belső körébe tartozó Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-üléseken nem a magyar álláspontot – a békére való törekvést – képviselte, és kettős kommunikációt folytatott, felszólalásait pedig úgy zárta, hogy „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának). A volt vezérkari főnökkel szemben akkor felmerült, hogy teljesen más dolgokat képvisel és mond az üléseken, mint amelyekről jelentést tesz.

Ma az is bebizonyosodott, hogy mindez tényleg így történt, Magyar Péter embere hivatali idejében kettős játszmát folytatott és megvezette a bajtársait, a magyarokat és Magyarországot is.

Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága csütörtökön beletekintett azokba az anyagokba, amelyek az Európai Katonai Bizottság, illetve a NATO vezérkari főnökeinek értekezletéről szóló tájékoztató adatokat tartalmaznak.

Ez alapján világossá vált számukra, hogy a Ruszin-Szendi Romulusz ellen felhozott vádak mind igazak, ezeket mind alátámasztják a tények.

Az ülés utáni sajtótájékoztatón Kósa Lajos, a bizottság elnöke elmondta: a korábbi vezérkari főnök nem képviselte a magyar hivatalos álláspontot. Ruszin-Szendi az erről szóló hivatalos jelentéseket meghamisította. Ez azt jelenti, hogy nem írt bele olyan tényeket, amelyek elhangzottak az üléseken, ugyanakkor más tényeket úgy írt bele, hogy azt ő nem képviselte – magyarázta a bizottság elnöke.

Magyar Péter igyekezett tompítani a kialakuló botrányokon azzal, hogy egy hangfelvételt mutatott be Szalay-Bobrovniczky Kristófról. Bár a baloldali pártvezér sokat remélt a hangfelvételtől, a nyilvánosságot azonban nem igazán érdekelte, ugyanis olyan állítások hallhatók a felvételen, amelyeket már jóval korábban nyilvánosan is elmondott a honvédelmi miniszter. A próbálkozás erőtlenségét az is jól jelezte, hogy a baloldali média képviselői – akik alapvetően támogatni szokták – sem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, szerintük is semmiség volt.

Mindemellett tovább erősíti a Tisza Párt ukránpártiságát az a tény is, amelyet Magyar Péter embere önmagától vallott be: többször is találkozott az ukrán kémmel, Holló Istvánnal, de ez szerinte nem bizonyít semmit.