Mutatjuk, mennyibe kerülhettek Ruszin-Szendi Romulusz plasztikai beavatkozásai

A zsírleszívás hasról és a tokáról elsősorban azon egészséges embereknek javasolt, akik nem szenvednek krónikus betegségekben, mint például cukorbetegség vagy szívproblémák, és akiknek a testsúlya stabil, ugyanakkor van rajtuk olyan felesleges zsír, amit étrendváltoztatással és mozgással együttesen sem tudnak eltüntetni. Fontos, hogy

a zsírleszívás nem helyettesíti a diétát és a testmozgást, hanem inkább azoknak a kiegészítője, vagyis ha valaki esztétikus külsőt szeretne, nem lehet megúszni anélkül, hogy energiát ne fektetne bele.

A tokán különösen akkor ajánlott a zsírleszívás, ha a bőr még rugalmasnak mondható, és össze tud zsugorodni. Amennyiben a bőr túl laza, például szülés után vagy időskori változások miatt, akkor a műtét mellé szükséges lehet a bőrfelesleg eltávolítása. Egy beavatkozás során a kiszívott mennyiség maximum két és fél liter zsír lehet, a beavatkozás altatásban történik.

Az ilyen műtéteket a tb nem fizeti, a közgyógyellátás terhére csak egészségügyi okokból végezhető el bármilyen plasztikai beavatkozás.

Miért kellhet a zsírleszívás?

A zsírleszíváshoz több okból is szoktak folyamodni. Akinek esztétikai kifogásai vannak magával szemben, az a leggyakoribb indokként testkontúrjainak a javítását szokta megnevezni. Ez azt jelenti, hogy el szeretné tüntetni azokat a zsírrétegeket, amelyeket valamiért nem lehet diétával vagy a testmozgással. Egészségügyi okai is lehetnek a beavatkozásnak, mert bár a zsírleszívás nem súlycsökkentő kezelés, bizonyos esetekben jobbá teheti az életminőséget.

Ezenkívül bizonyos típusú zsírlerakódások, például a lipómák orvosi okokból is eltávolíthatók.

Az is elengedhetetlen, hogy a zsírleszívás előtt a beavatkozást végző orvos megbizonyosodjon arról, hogy nincs olyan krónikus betegség, amely akadályozhatná azt. A zsírleszívásnak lehetnek kockázatai és mellékhatásai, mivel a sebész apró bemetszéseket ejt, amelyekből hegek keletkezhetnek, bár ezek többnyire később halványodni fognak. Ritkább esetekben ideg- vagy szövetkárosodás is előfordulhat, valamint az is bekövetkezhet, hogy a bőr egyenetlenül gyógyul, amelynek eredményeképpen domború vagy bemélyedéses felület jöhet létre.

Fotó: Melinda Czinege

A zsírleszívás fajtái

A zsírleszívásnak több típusa létezik, melyeket a kezelni kívánt terület mérete, a páciens bőrtípusa és az orvos javaslatai határoznak meg.

Tumescens zsírleszívás: ez a leggyakoribb, itt sóoldatot, érzéstelenítőt és érszűkítő gyógyszereket fecskendeznek be a területre, mielőtt a zsírt vákuumos kanüllel eltávolítják.

Ultrahangos zsírleszívás (VASER): ultrahanghullámokkal fellazítják a zsírszövetet, ami könnyebben eltávolítható.

Lézeres zsírleszívás (SmartLipo): lézer segítségével bontják le a zsírsejteket, ami stimulálja a kollagéntermelést és segíti a bőr feszességét.

Power-Assisted Liposuction (PAL): mechanikus vibráló kanült használnak a zsír gyorsabb és hatékonyabb eltávolítására.

Mennyibe kerül a zsírleszívás?

A zsírleszívás költségei több tényezőtől függnek, mint például a műtét helye, az orvos tapasztalata, a műtét bonyolultsága, valamint az alkalmazott technika.

A hasi zsírleszívás ára Magyarországon átlagosan hatszázezer és egymillió forint, míg a tokazsírleszívás ára ennél alacsonyabb, nagyjából félmillió és hétszáz ezer forint körül van.

Az árak különbözhetnek a klinikáktól és a szakemberektől függően.

Mint arról beszámoltunk, feltehetően tb-kártyára intézett magának zsírleszívást Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, aki most a Tisza Párt egyik üdvöskéje lett. Az első hírek csupán hasi zsírleszívásról szóltak, később azonban kiderült, hogy a tokáját is plasztikáztathatta.

Nem ez az első botrány a volt vezérkari főnök környékén, először az adófizetők pénzéből épített szolgálati lakásáról derült ki, hogy valójában egy luxusvilla. De vizsgálják már azt is, hogy megfelelően használta-e a szolgálati helikoptert.