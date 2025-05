Magyar Péter nagy bajban van: megvan, ki adta át neki a lepkefingként emlegetett felvételt

Fény derült annak a hangfelvételnek az eredetére, amelyet Magyar Péter „az Orbán-kormány őszödi beszédeként” hozott nyilvánosságra – írta a Szabad Európa információira hivatkozva az Index.

Megvan, ki juttatta el Magyar Péter ukránpárti emberének a hangfelvételt. Fotó: Teknős Miklós

Mint korábban beszámoltunk róla: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023. április 27-én mentette fel beosztásából Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot és kérte fel Böröndi Gábor altábornagyot a feladat ellátására.

Bár Ruszin-Szendi távozásának okát sokáig nem ismerhette meg a közvélemény, az utóbbi időben kiderült, hogy az altábornagy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Slava Ukraini” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.

Lepkefing

Ezt követően Magyar Péter közzétette múlt csütörtökön az általa csak az „Orbán-kormány őszödi beszédeként” emlegetett felvételt, amelyen a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszél, hogy

szakítanak a jelenlegi béketevékenységeikkel, és egy ütőképes hadsereget hoznak létre.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: a katonáknak nem a békére, hanem a háborúra kell készülniük, a haza védelmére, minden ország ezért tart fenn katonaságot. Gulyás Gergely hangsúlyozta, még nem is volt orosz–ukrán háború, de Orbán Viktor már akkor közös európai haderőről és haderőfejlesztésről beszélt.

„Mindannyian érezzük, hogy ez egy lepkefing. Nem történt semmi. A honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a katonáknak meg kell védeniük az országot, ami háborús fenyegetettségben magától értetődő és helyes.”

Ki adta át Magyar Péternek a felvételt?

Mint most kiderült: a felvétel Böröndi Gábor vezérkari főnök első állománygyűlésén készült 2023 májusában, nem pedig áprilisban, ahogy azt a YouTube-on közzétett videó borítója hibásan jelzi.

Az eseményen, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a „háborúhoz vezető út nulladik fázisáról” beszélt, több tucat főtiszt vett részt.

Mivel nem számítottak szenzitív információk megosztására, biztonsági intézkedéseket sem vezettek be, így bárki készíthetett hangfelvételt, akár telefonnal is.

A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata szerint ugyanaz a tiszt készítette a felvételt, aki korábban Böröndi Gábor „pletykás sofőrökkel” kapcsolatos kijelentéseit is kiszivárogtatva próbálta kínos helyzetbe hozni a honvédség új vezetését. A személy, akit azonosítottak, beismerte tettét, valamint azt is, hogy más alkalommal is adott át információkat a médiának.

A források szerint ez a személy Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök támogatója volt, és valószínűleg rajta keresztül jutott a hanganyag Magyar Péterhez.

Elemzői vélemények szerint Szalay-Bobrovniczky szavai nem hasonlíthatók a valódi őszödi beszédhez, ráadásul a miniszter kijelentései lényegében megegyeznek azzal, amit Böröndi Gábor még kinevezése előtt a parlamenti meghallgatásán nyilvánosan elmondott a „háborút megelőző állapotról” és a „nulladik fázisról”.

Összejátszottak Magyar Péterék az ukránokkal?

A történet azért is különösen érdekes, mert a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után egy nappal az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) bejelentette: két Magyarországnak dolgozó kémet fogtak el, akiknek feladata volt többek között az ukrán csapatmozgások megfigyelése Kárpátalján. A magyar kormány nem tagadta az ukrán állításokat, sőt három ukrán diplomata kiutasításával lényegében elismerte, hogy az SZBU közlése tényeken alapul.

Még ugyanaznap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet Ukrajna magyarországi nagykövetségéről.

Az ukrán titkosszolgálat magyar kémkedésre vonatkozó vádja mögött háborús propaganda és politikai szándék sejlik fel, ezt Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója mondta lapunknak.

Szerinte az ügy időzítése nem független sem az uniós csatlakozási vitától, sem a magyar belpolitikai folyamatoktól.

Az ukrán titkosszolgálatok aktív magyarországi jelenlétét sem tartja kizártnak.

Ukrajna a kárpátaljai magyar jelenlétet próbálja megkérdőjelezni azzal, hogy két személyt vádol katonai hírszerzéssel és hazaárulással. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója, Lomnici Zoltán szerint az ukrán titkosszolgálat vádjai nemcsak a nemzetközi joggal ütköznek, hanem komoly támadást is jelentenek Magyarországgal, egy euroatlanti szövetségi rendszer tagjával szemben. A szakértő rámutatott, hogy hazánk 1998 óta egyértelmű biztonságpolitikai alapelveket követ, amelyek célja a függetlenség és a területi épség megőrzése, valamint a magyar állampolgárok biztonságának szavatolása.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy fogalmazott: Magyarország célkeresztbe került, mert a magyar emberek dönthetnek Ukrajna uniós csatlakozásáról. Orbán Viktor úgy látja, hogy Brüsszelnek és Kijevnek sem tetszik ez a helyzet, ezért indultak lejárató akciók hazánk ellen. A kormány válaszlépéseket ígér.

Borítókép-fotó: Magyar Nemzet