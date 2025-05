Boros Bánk Levente: Az ukrán kémvádak időzítése nem véletlen

Szerintem most szintet léptek. Még csak a látszatát sem kívánják kelteni annak, hogy normalizálni szeretnék a kapcsolatokat. Mind a korábban említett Zelenszkij-kijelentések, mind az ukrán titkosszolgálat mostani vádja azt mutatja, hogy a helyzet tovább eszkalálódik, és a baráti hangnem szándékát is teljes mértékben mellőzik. Zelenszkij megszólalásai a magyar belpolitikába való beavatkozást jelentették, és ha a magyar kormányt nyilvánosan bírálja, akkor joggal merül fel a kérdés, vajon nem vetnek-e be más eszközöket is – például magyarországi ellenzéki pártok támogatását – az ukrán érdekek képviseletében vagy a magyar kormánnyal szemben