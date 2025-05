Magyar Péter már a földön feküdt, amikor még egyet rúgtak bele a sajátjai

Még a baloldali média ingerküszöbét sem ütötte át Magyar Péter mai hatalmas leleplezésnek szánt hangfelvétele. Bár a Tisza Párt vezére a felvételt úgy harangozta be a híveinek, hogy ez lesz a Fidesz őszödi beszéde, a próbálkozás olyan erőtlenre sikerült, hogy még az őt támogató médiát sem tudta maradéktalanul meggyőzni. Az sem segített a baloldali pártvezérnek, hogy a hatalmasnak hitt bejelentése után lemondott Gyurcsány Ferenc (ezt meg is próbálta a Fideszre kenni), valamint megválasztották az új pápát.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Deák Dániel a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Partizán stúdiójában Gulyás Márton a 444 főszerkesztőjét Magyar Péter reggeli bejelentéséről kérdezte, aki csak ennyit tudott reagálni:

Pukkasztott nulla, egy semmi

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla Magyar Péter hatalmas blöffel nyitotta a napot, de a lufi hamar kipukkadt. A Tisza Párt vezérének nem sikerült elterelnie a figyelmet a botrányairól és magyarellenes politikájáról. Ráadásul sikerült egy olyan dolgot világszenzációként bemutatnia, amelyet már évekkel ezelőtt nyilvánosan is elmondtak. A kudarcos nap végén Lázár János adta meg Magyar Péternek a kegyelemdöfést, most pedig már a földön fekve is kapott egyet a sajátjaitól, íme: