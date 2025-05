Magyar Péter vádjai a koncepciós perek áldozatainak emlékét is sértik

Magyarország bírái nem parancsra, hanem alkotmányos kötelezettségüket teljesítve, esküjükhöz híven, a jogszabályok betartásával és betartatásával ítélkeznek – jelentette ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Magyar Péter vádjaira reagálva. A Magyar Nemzet megkeresésére azt is leszögezték, hogy koncepciós perek nincsenek, pusztán attól, hogy egy bírósági eljárás egyik résztvevője politikai szereplő, nem válik az eljárás politikai perré.

Magyar Péter a bírákat fenyegeti, hogy védje emberét (Forrás: YouTube)

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla Magyar Péter fenyegette a politikusokat, ügyészeket, rendőröket, titkosszolgákat és bírókat, valamint azt is jelezte, hogy bűnrészesnek tekintő őket, amennyiben nem úgy cselekednek, ahogyan azt a Tisza Párt elnöke helyesnek tartja. A baloldali politikus azért fenyegetőzött, hogy katonai tanácsadóját, az ukrán kémmel is találkozó Ruszin-Szendi Romuluszt védje. Lapunk már azt is megírta, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter az üggyel kapcsolatban rámutatott: ha Magyar Péter hatalomra kerülne, akkor azt, aki másként cselekszik, mint ahogy Magyar tőle elvárja, börtönbe küldené. Láttunk már ilyet Rákosi diktatúrájában – emlékeztetett.

Sajnos Magyarországon a XX. században számos valódi koncepciós per zajlott – emlékeztetett az OBH. Majd hangsúlyozták:

meg nem történt eseményeket ezekkel párhuzamba állítani a jelenkor bíróságait és bíráit, továbbá a koncepciós perek áldozatainak emlékét is sérti.

A bíróságok független és pártatlan működése az alaptörvényben deklarált jogállami alapértékként társadalmi érdek. Az a feltételezés, hogy Magyarország bírái koncepciós perekben vennének részt, minden ténybeli és jogi alapot nélkülöz – jelentette ki az OBH.