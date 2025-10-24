Tom HankstömegközlekedésJimmy Kimmel

Felismerhetetlenségig elmaszkírozva vegyült az emberek közé Tom Hanks

A kétszeres Oscar-díjas színész korábban elmondta, hogy élvezi a tömegközlekedéssel való utazás „könnyű anonimitását”. A Fox News szerint Tom Hanks maszkot, szemüveget és sapkát viselt, miközben csendben utazott a metrón.

Inkognitóban utazott a New York-i metrón Tom Hanks. A Ryan közlegény megmentése című film színésze alaposan elmaszkírozta magát: maszkot, szemüveget és sapkát viselt. Nem lehet tudni, hogy a kocsiban utazó többi utas felismerte-e a kétszeres Oscar-díjas színészt, de úgy tűnt, hogy az út során békén hagyták – számolt be róla a Fox News

Tom Hanks
Tom Hanks maszkot, szemüveget és sapkát visel, miközben kedden csendben ül a 6-os metróvonalon New Yorkban (Forrás: BrosNYC / Backgrid)

A hónap elején Hanks Jimmy Kimmelnek – a műsorvezető brooklyni adásában – elmesélte, mennyire szeret a New York-i metróval utazni:

Szerintem a New York-i metró egy csoda. 7 millió embert szállít.

2013-ban, miközben a Lucky Guy című Broadway-előadásban játszott, Hanks a New York Magazine-nak adott interjúban elmondta, miért szereti a metrót.

A metróban senki sem néz senkire. Egyszerűen beleolvadhatsz a tömegbe.

– mondta a sztár.

Hanks korántsem az egyetlen híresség, aki metróval közlekedik New Yorkban. A metropolis híres arról, hogy nagyon zsúfolt, sőt parkolóhelyet is nehezen lehet találni benne. 

Persze, akad olyan eset is, amikor a rajongók kiakasztják a színészt:

 

