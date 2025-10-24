Felismerhetetlenségig elmaszkírozva vegyült az emberek közé Tom Hanks

Inkognitóban utazott a New York-i metrón Tom Hanks. A Ryan közlegény megmentése című film színésze alaposan elmaszkírozta magát: maszkot, szemüveget és sapkát viselt. Nem lehet tudni, hogy a kocsiban utazó többi utas felismerte-e a kétszeres Oscar-díjas színészt, de úgy tűnt, hogy az út során békén hagyták – számolt be róla a Fox News.
A hónap elején Hanks Jimmy Kimmelnek – a műsorvezető brooklyni adásában – elmesélte, mennyire szeret a New York-i metróval utazni:
Szerintem a New York-i metró egy csoda. 7 millió embert szállít.
2013-ban, miközben a Lucky Guy című Broadway-előadásban játszott, Hanks a New York Magazine-nak adott interjúban elmondta, miért szereti a metrót.
A metróban senki sem néz senkire. Egyszerűen beleolvadhatsz a tömegbe.
– mondta a sztár.
Hanks korántsem az egyetlen híresség, aki metróval közlekedik New Yorkban. A metropolis híres arról, hogy nagyon zsúfolt, sőt parkolóhelyet is nehezen lehet találni benne.
Persze, akad olyan eset is, amikor a rajongók kiakasztják a színészt: