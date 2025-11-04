Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Anthony Hopkinshollywoodautizmusszínész

Felesége szerint Anthony Hopkins autista, a színész szerint ez hülység

Az Oscar-díjas 87 éves színész a The Sunday Timesnak adott interjúban beszélt arról, milyen megállapításra jutott a felesége vele kapcsolatban. Stella Arroyave szerint Anthony Hopkins Asperger-szindrómában szenvedhet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 7:30
Anthony Hopkins és felesége Fotó: Timothy Hiatt Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 87 éves Anthony Hopkins a The Sunday Timesnak adott interjúban őszintén beszélt a családja történetétől kezdve a mentális egészségéig. Azt is elárulta, hogy felesége, Stella Arroyave egyszer már rávilágított, hogy neurodevelopmentális rendellenessége lehet.

Felesége szerint Anthony Hopkins autista, a színész szerint ez hülység
Anthony Hopkins a számok megszállottja (Fotó: Getty Images)

Anthony Hopkins nem gondolja, hogy beteg lenne

A számok megszállottja vagyok. A részletek megszállottja vagyok. Szeretem, ha minden rendben van. És szeretek memorizálni. Stella utánanézett, és azt mondta: »Biztosan Asperger-szindrómád van«

– fogalmazott Anthony Hopkins az interjúban. 

Fogalmam sem volt, miről beszél. Nem is hiszek benne 

– mondta felesége diagnózisáról. 

Nos, azt hiszem, cinikus vagyok, mert ez az egész nonszensz. Ez az egész butaság. ADHD, OCD, Asperger-szindróma, bla, bla, bla. Istenem, ezt nevezik életnek (...) mindezek a címkék. Úgy értem, kit érdekel? De most ez a divat

– tette hozzá a sztár.

A 87 éves Oscar-díjas színész nemrég a The New York Times podcastjében alkoholizmusáról beszélt. Anthony Hopkins úgy fogalmazott, szerinte meg is ölhetett volna valakit.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekKádár János

Kádár kezéhez vér tapad

Gulyás László avatarja

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu