Felesége szerint Anthony Hopkins autista, a színész szerint ez hülység

A 87 éves Anthony Hopkins a The Sunday Timesnak adott interjúban őszintén beszélt a családja történetétől kezdve a mentális egészségéig. Azt is elárulta, hogy felesége, Stella Arroyave egyszer már rávilágított, hogy neurodevelopmentális rendellenessége lehet.

Anthony Hopkins a számok megszállottja (Fotó: Getty Images)

Anthony Hopkins nem gondolja, hogy beteg lenne

A számok megszállottja vagyok. A részletek megszállottja vagyok. Szeretem, ha minden rendben van. És szeretek memorizálni. Stella utánanézett, és azt mondta: »Biztosan Asperger-szindrómád van«

– fogalmazott Anthony Hopkins az interjúban.

Fogalmam sem volt, miről beszél. Nem is hiszek benne

– mondta felesége diagnózisáról.

Nos, azt hiszem, cinikus vagyok, mert ez az egész nonszensz. Ez az egész butaság. ADHD, OCD, Asperger-szindróma, bla, bla, bla. Istenem, ezt nevezik életnek (...) mindezek a címkék. Úgy értem, kit érdekel? De most ez a divat

– tette hozzá a sztár.

A 87 éves Oscar-díjas színész nemrég a The New York Times podcastjében alkoholizmusáról beszélt. Anthony Hopkins úgy fogalmazott, szerinte meg is ölhetett volna valakit.