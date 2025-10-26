Anthony Hopkins: Meg is ölhettem volna valakit

Anthony Hopkins a The New York Times podcast The Interview című október 25-i adásában beszélt hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvéről, melynek során a 87 éves Oscar-díjas színész felidézte a pillanatot, amikor rájött, hogy alkoholista – szúrta ki a People Magazine.

Anthony Hopkins őszintén vallott alkoholizmusáról. Forrás: Mafab.hu

Részeg voltam, és itt, Kaliforniában vezettem az autóm, teljesen ki voltam ütve, fogalmam sem volt, hová megyek, amikor rájöttem, hogy megölhettem volna valakit – vagy magamat, ami nem is érdekelt

– mesélte a lapnak. – Észbe kaptam, és egy Beverly Hills-i partin azt mondtam egy volt ügynökömnek: Segítségre van szükségem. Pontosan 11 óra volt – megnéztem az órámat –, és ez a kísérteties rész:

valami mély, erőteljes gondolat vagy hang szólt hozzám belülről, és azt mondta: mindennek vége, most már elkezdhetsz élni

Ez a hang teljesen eltüntette a sztár ivás iránti vágyát.

– Az ivás iránti vágy eltűnt belőlem. Nincs más elméletem, csak az isteni erő vagy az a hatalom, ami mindannyiunkban benne van, ami születésünktől fogva ott van, az életerő vagy mi is az – mondta Hopkins.

„Azok a srácok, akikkel együtt dolgoztam, mind elmentek”

Alkoholproblémáira visszagondolva Hopkins elmondta, hogy miután magányos gyermekkort élt meg, és túlélte az őt ért bántalmazásokat, ivott, hogy semlegesítse azt a kellemetlen érzést, vagy bármi is volt az , mert attól nagynak érezte magát.

– Tudod, az alkohol fantasztikus, mert azonnal más térbe repít – magyarázta. – Az akkori színészek – Peter O’Toole, Richard Burton, mindannyian – emlékszem azokra az ivászatokra, amikor azt gondoltam: Ez az élet. Lázadók vagyunk, kívülállók, ünnepelhetünk. És a tudat alatt ott volt bennünk: ez meg is öl majd. Azok a srácok, akikkel együtt dolgoztam, mind elmentek.

Erre reflektálva úgy fogalmazott: hálás, hogy még mindig itt van.