Zajos város, beteg emberek – mutatjuk mit tehet a testi-lelki gyógyulásért

A kutatók szerint minden városnak – sőt, az egyes városrészeknek is – megvan a maguk sajátos akusztikus karaktere, vagyis egyedi hangarca. Budapest belvárosát például a folyamatos közlekedési zaj határozza meg, míg a Margit-szigetet a madárcsicsergés teszi különlegessé, egy külvárosi lakótelepen pedig tompa, állandó háttérzaj tölti be a teret. A pszichológusok úgy vélik, hogy a minket körülvevő hangok közvetlen hatással vannak lelkiállapotunkra: zajos környezetben feszültebbek, ingerlékenyebbek vagyunk, és hajlamosabbak a hirtelen döntésekre. Ezzel szemben a halk, természetes ritmusú hangok megnyugtatnak, kiegyensúlyozottságot és biztonságérzetet adnak.

Lenyűgöző légifelvétel Budapest városképéről Fotó: Pexels/Kelly

Zajos város, beteg lakók

A zaj nemcsak zavaró, hanem komoly egészségügyi következményekkel is járhat. A WHO adatai szerint

a tartósan 65 decibel feletti zajszint – amely egy forgalmas főút mellett szinte állandó – megemelheti a vérnyomást, fokozhatja a stresszhormonok termelődését, és rontja az alvás minőségét.

Hazai kutatások is megerősítik ezt: Budapesten az emberek több mint fele panaszkodik folyamatos zajra, ám kevesen tesznek ellene tudatosan.

Pedig néhány egyszerű lépéssel is sokat javíthatnánk a helyzeten – például zajszűrős fejhallgatóval, füldugóval, vagy – ha lehetőségünk van rá – egy csendesebb lakókörnyezet választásával.

Hangbarát megoldások

A madarak éneke, a csobogó víz hangja vagy a falevelek halk susogása bizonyítottan jót tesz az idegrendszernek. Egy 2023-as holland kutatás szerint

azok, akik naponta legalább tíz percet töltenek parkban vagy zöldövezetben, akár 25 százalékkal nyugodtabbnak és energikusabbnak érzik magukat.

Nem véletlen, hogy Berlinben vagy Koppenhágában ma már külön szakemberek dolgoznak azon, hogy hangbarát köztereket alakítsanak ki – például zöld növényzet telepítésével vagy vízfelületek létrehozásával, amelyek természetes módon képesek szűrni a városi zajt.

Hangtúrák testnek és léleknek

Egyre több helyen hódítanak a világban az úgynevezett hangtúrák – olyan különleges séták, ahol szakértő vezetés mellett ismerkedhetünk meg egy város vagy természeti környezet hangvilágával. Ezek az élmények nemcsak a tudatos jelenlét gyakorlását segítik, hanem hatékonyan oldják a stresszt, és hozzájárulnak a lelki feltöltődéshez is. Akusztikus ökológusok és pszichológusok szerint a hangokra való tudatos figyelés nemcsak ellazít, hanem mélyebb kapcsolatot is teremthet önmagunkkal és a körülöttünk lévő világgal.