Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

erdőfürdőzéscsendnyugalomterápiaelvonulás

Erdőfürdő – a természet csendes terápiája

Képzeljük el, hogy egy pillanatra elcsendesedik körülöttünk a világ. Elhalkul a város zaja, elnémulnak a telefonok, és helyettük a madarak éneke, a lombok susogása, valamint a friss levegő illata tölti be a teret. Ez az erdőfürdőzés – japán nevén shinrin-yoku – varázsa: a természetbe való elmerülés, ahol az ember újra összhangba kerül önmagával és a környezetével.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 9:50
Illusztráció Fotó: pexels.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A módszer Japánból indult az 1980-as években, amikor a felgyorsult élettempó és a városi stressz egyre több embert billentett ki a belső egyensúlyából. Az egészségügyi szakemberek hamar felismerték, hogy a természet közelsége nemcsak a kikapcsolódás eszköze, hanem valós, mérhető hatással van a testre és a lélekre is. A japán kormány már a kilencvenes évektől kezdve támogatja a shinrin-yoku programokat, amelyek mára a világ számos országában – Dél-Koreától Németországon át egészen az Egyesült Államokig – a megelőző egészségmegőrzés szerves részévé váltak.

Fotó: Pexels

Nem séta, nem túra – hanem jelenlét

Bár első hallásra az erdőfürdőzés egy egyszerű kirándulásnak tűnhet, valójában jóval mélyebb élményt kínál. 

A cél nem az, hogy minél gyorsabban bejárjuk az útvonalat, hanem hogy megéljük a pillanatot – hogy valóban ott legyünk.

A terápia során lassú, figyelmes sétát teszünk, miközben tudatosan jelen vagyunk a környezetben: halljuk a madarak csicsergését, a levelek susogását, figyeljük a fény és árnyék játékát, érezzük a talaj textúrájának változását.

A „fürdőzés” szó jelképes: ilyenkor szinte megmártózunk az erdei atmoszférában. A fák illata, a moha puhasága, a levegő frissessége mind hatással van érzékeinkre. Gyakran vezetett programokról van szó, ahol a szakértő légző- és tudatosító gyakorlatokkal segíti a figyelmet befelé és kifelé irányítani, hogy a test és az elme valóban megpihenjen, és a természet energiája feltöltse a résztvevőt.

Gyógyító zöld – tudományos háttér

A shinrin-yoku nem spirituális hóbort, hanem tudományosan is igazolt módszer. Számos japán és nemzetközi kutatás bizonyítja, hogy a zöld környezetben töltött idő csökkenti a stresszhormonok szintjét, mérsékli a vérnyomást, támogatja a szív- és érrendszer működését, erősíti az immunrendszert, valamint kedvezően hat a mentális egészségre: enyhíti a depresszió és a szorongás tüneteit, javítja a koncentrációt és az alvás minőségét.

A fák által kibocsátott illóanyagok, az úgynevezett fitoncidek, természetes antibiotikumként hatnak: belélegezve serkentik a fehérvérsejtek működését, ezáltal fokozva a szervezet védekezőképességét. 

A kutatók szerint már heti egy-két órányi erdőben töltött idő is elegendő ahhoz, hogy kimutatható javulás történjen a közérzetben. A természet tehát nemcsak a szemnek szép, hanem a testnek és a léleknek is gyógyír.

Erdőfürdőzés Magyarországon

Hazánkban is egyre népszerűbb ez a gyakorlat. A Mátra, a Bükk, a Pilis vagy éppen a Zemplén csendes erdeiben több szervezett program is várja az érdeklődőket:

Magyar Erdőfürdő és Erdőterápia Társaság – erdofurdo.org

EcoSelfness® Jóllét Programok – ecoselfness.life

Galagonya Program – Erdőfürdő – galagonyaprogram.hu

A hazai szakértők szerint a magyar vidékek változatos növényvilága és tiszta levegője ideális környezetet biztosít a stresszoldó, egészségmegőrző sétákhoz.

Bár a módszer japán hagyományokra épül, a helyi fás területek adottságai a magyar résztvevők számára éppúgy gyógyító hatásúak. Ezek az alkalmak általában kis létszámúak, bensőséges hangulatban zajlanak, amelyek végére sokan úgy érzik, mintha „kicserélték” volna őket.

Visszatalálni önmagunkhoz

Az erdőfürdőzés ma már jóval több, mint kellemes időtöltés – egyfajta szemléletváltás: annak felismerése, hogy a minket körülvevő világ nem díszlet, hanem a létünk része. Segít lelassítani, visszatalálni a jelenbe, és újra felfedezni, mennyi erő és nyugalom rejlik a fák között. Egy óra az erdő mélyén sokszor többet ér bármilyen képernyőmentes pihenésnél: a levegő tisztasága, a fény játéka és a természet harmóniája mind hozzájárulnak ahhoz, hogy testünk és lelkünk újra egyensúlyba kerüljön.



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu