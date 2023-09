Idén is biztos befutó a védett kerékpársávok ügye

Javában zajlik a fővárosi közösségi költségvetés harmadik fordulója, miközben a legelső nyertes projektek – például új közvécék létesítése vagy a hajléktalanok számára lakások felújítása és átadása – a mai napig nem valósultak meg maradéktalanul. Idén is egymilliárd forintot osztanak szét a legtöbb szavazatot kapott tervek között. A korábbi ötletek megvalósulásáról a főváros közleményében csak szűkszavúan számolt be. A felsorolásban említették a kutyaitatóval is ellátott ivókutakat, a több mint kilencven helyszínen felállított új kerékpártámaszokat, az óbudai legális graffitifalat, az idősotthonokban tartott állatterápiás foglalkozásokat, valamint a közösségi költségvetés koronaékszereként mutogatott Üllői úti és Váci úti védett kerékpársávokat.

A megvalósított projektek többsége egybeesik Karácsony Gergely főpolgármester kampányígéreteivel és amúgy is kötelező városüzemeltetési feladataival.

Az Üllői úti kerékpársávot a forgalomtól elválasztó pollereket érő kritikákra válaszul Balogh Samu kabinetfőnök gyakran hivatkozik arra, hogy nem is az ő ötletük volt, hanem egy ismeretlen budapesti polgáré. Ami érdekessé teszi az ügyet, hogy a tucatnyi negatív tapasztalat és kritika ellenére ragaszkodnak a védett sávok változatlan megtartásához.

Sőt az idei közösségi költségvetés szavazásán is lehetőség van további védett kerékpársávok létrehozására voksolni,

kiemelten a Nagykörútra, és az ötletgazdák ezúttal is ismeretlenek. Megemlítendő, hogy ezek a tervek jelenleg az első helyek egyikén állnak, külön-külön több mint kétezer szavazattal már biztos befutónak számítanak.

Szintén előkelő helyen található Karácsony Gergely főpolgármester forgalomlassító ígérete, amely szerint újabb 30-as zónákra van szükség. Abszolút győztes helyen az első ötletbörze már említett második helyezettje, a közvécék telepítése. Az ötlet azóta is megvalósításra vár, kérdés, hogy a harmadik forduló után a főváros komolyan veszi-e a saját ötletbörzéje eredményét.

Politikai lózung

Karácsony Gergely főpolgármester példája alapján sorra írták ki a baloldali önkormányzatok a helyi ötletbörzéket. Újbudán mindössze hatvanmillió forint jut a lakossági ötletek kivitelezésére, amit hatszor tízmillió forintos blokkokra osztottak. Junghausz Rajmund fideszes önkormányzati képviselő szerint ez csak szemfényvesztés, politikai lózung.

– A közösségi költségvetés egy ordas hazugság. A nyertes ötletek között szerepelnek kutyapiszokgyűjtő kosarak, padok és asztalok létesítése. Ezek mind önkormányzati alapfeladatok, amelyeket a közösségi költségvetés nélkül is meg kell oldania a városvezetésnek. A közösségi költségvetésnek teljesen másról kellene szólnia – mutatott rá Őrmező önkormányzati képviselője. Junghausz Rajmund szerint az ő körzetében történt a legkirívóbb eset, amikor

a László Imre DK-s polgármester vezette újbudai önkormányzat marketingfotókon egy önöblítős, modern illemhelyet ígért a Hajós játszótérre, majd letettek egy mobil vécét.

– Ráadásul egy lejtős területre telepítettek, egy ideig ferdén állt, majd kitámasztották két bottal. Kikerült néhány pad is. Erre költöttek el tízmillió forintot – mutatta be a szürreális esetet a helyi képviselő, majd hozzátette: ez ékes példája annak, hogy mennyire komolytalan lózunggyűjtemény a közösségi költségvetés.