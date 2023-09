Sorban kopnak el a zebrák, de Karácsonyék biciklisávokra költik a pénzt + videó

A gyalogátkelőhelyek újrafestése helyett a biciklisávokra ment a pénz, városszerte veszélyeztetik a gyalogosokat a lekopott, láthatatlan zebrák Budapesten – írja a Metropol.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, a főváros baloldali városvezetése sorban készíti a biciklisávokat, káoszt okozva ezzel a közlekedésben. A Metropol rámutatott, hogy eközben az utak nagy részén már évek óta hiányzik a lekopott felfestések pótlása, több úton pedig eltűntek a terelővonalak, így az autósok – például a Szentendrei úton – már emlékezetből igyekeznek tartani a sávokat.

Nem szánnak rá túl nagy összeget Karácsonyék

A lap beszámolója szerint a főváros területén közel 600 ezer négyzetméter burkolati jelet kell üzemeltetnie a Budapest Közútnak a fővárosi önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott forrásból. A BKK-t Karácsony Gergely szétverte, kiszakította belőle a Budapest Közutat, amit önállósított, így a cég már csak magára számíthat a rengeteg közfeladata ellátásában.

Az utóbbi évek gyakorlata szerint éves szinten körülbelül 50 ezer négyzetméternyi jel felújítását tette lehetővé a Karácsonyék által biztosított anyagi keret, ami az összes felület 1/12-ed része – írták. A Metropol egy videót is készített, ahol egy sor helyszínen látszik, mennyire lekoptak a zebrák az őszre.

A lap szerint idén 148 866 405 forint szerepelt erre a feladatra. Viszont ez az összeg, mint egy idén tavaszi közérdekű adatkérés során kiderült,

csak a szükséges felújítás egyharmadára elég, ezért a felfestendő burkolati jelek között is rangsorolnia kell a Közútnak.

Emiatt a lekopott jelek egy részét évről évre nem festik újra. A helyszínek rangsorolásánál a cég elmondása alapján főként a csomóponti átvezetésekre koncentrálnak, valamint az átlagosnál jobban igénybe vett jelekre fordítanak kiemelt figyelmet.

Forgalombiztonsági szempontok alapján a védtelen közlekedők (gyalogosok és kerékpárosok) elsőbbséget élveznek, ha az adott helyszínen nincsen jelzőlámpás forgalomirányítás

– jelezte a lapnak a Budapest Közút Zrt.

Kerékpárutakra megy el a felfestés (Forrás: Metropol/Budapest Közút)

A Közút tavaszi közlése szerint az előbb említett keretből valósítják meg az év közben beérkezett igényeket is. Az ilyen igények közé tartoznak Karácsony Gergely kihasználatlan és sokszor veszélyes biciklisávjai is, ami az előbb elmondottak alapján minden bizonnyal ,,elsőbbséget élvez”. De az is megtudható a Közút beszámolóiból, hogy a főváros felől érkező felfestéssel kapcsolatos igények jelentősen megnövekedtek, ami komoly terhet rótt a vállalatra.

Mindezek ismeretében felmerül a kérdés: miért kell az amúgy is túlterhelt közutat még több ezer négyzetméternyi biciklisáv felfestésével túlterhelni Ennek elsősorban az autósok isszák meg a levét, de rögtön követik őket a gyalogosok, akiket szintén veszélyeztet a zebrák felfestésének elmaradása – mutatott rá a Metropol.