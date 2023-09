A fővárost is ellephetik a Pikó-budik és kutyapiszoárok

Idén a fővárosiak szavazhatnak mobil vécék telepítésére, kerékpársávokra, zöldárnyékolókra, napvitorlákra, faültetésekre, kutyavécé telepítésére, sebességkorlátozásra és gyalogos-átkelőhelyekre a fővárosi önkormányzat ötletbörzéjén. Minden olyan ötlet teret kapott, amely illeszkedik a baloldali városvezetés koncepciójába.

A fővárosi önkormányzat által kiválasztott ötletekre szeptember végéig lehet leadni a voksokat, a korábbi évekhez hasonlóan egymilliárd forint áll rendelkezésre.

A korábbi évek győztes ötleteiből csak szűrten valósultak meg fejlesztések, a főváros tájékoztatása szerint a kutyaitatóval is ellátott ivókutakat, a több mint kilencven helyszínen felállított új kerékpártámaszokat, az óbudai legális graffitifalat, az idősotthonokban tartott állatterápiás foglalkozásokat, valamint az Üllői úton és a Váci úton védett kerékpársávot hoztak létre.

Az első részvételi költségvetés győztes projektje a mai napig nem valósult meg, elkülönítettek ötvenmillió forintot a fővárosban álló üres lakások felújítására és kiadására rászorultsági alapon.

A megvalósítással az Utcáról Lakásba! Egyesületet bízták meg. Ám kiderült: az ötletek megvalósítása a Városháza hivatalának feladata, az ötletgazda a megvalósításból ki van zárva. A főváros pedig nem végezte el a feladatot, ahogy a közvécék telepítését sem Budapest-szerte.

A mostani ötletbörzén is lehet voksolni nyilvános vécék telepítésére, sőt az egyik ötlet beküldője könnyítő szándékkal mobil vécéket javasolt a játszóterekre. Mint a Magyar Nemzet már írt róla, Józsefvárosban alkalmazzák a megoldást a lakosság kárára. Amióta a kerület több pontjára lerakták az úgynevezett „Pikó-budikat”, jelentősen romlott a köztisztaság, holott javulást vártak a megoldástól. A mobil vécék nemcsak büdösek, de a környékükön állandósult az emberi ürülék, továbbá a prostituáltak és a szerhasználók is gyorsan magukévá tették. A lakosság a betiltásukat kéri, ám a Pikó András józsefvárosi baloldali polgármester vezette önkormányzat kitart a lakosságra erőltetett budik mellett.

Mindez megvalósulhat Budapest más városrészeiben is. Sőt, az ötletek között feltűnt a kutyavécé lehetősége is, szintén Józsefvárosban már létesült egy kutyapiszoár is, hamarosan jönnek az emberi használatra felállított közterületi piszoárok is.

A részvételi költségvetés leköveti Karácsony Gergely főpolgármester korábbi ötleteit, ilyen például a sebességkorlátozás is. Egy beadott javaslat szerint Budapest több pontján óránként 30 kilométeres sebességcsillapított övezeteket hoznának létre. A javaslatban szerepel még, hogy a városban a közlekedés lassítását szolgáló fizikai beavatkozásokat valósítanának meg, egyben lehetővé téve – ha a körülmények engedik – az egyirányú mellékutcák megnyitását a kétirányú kerékpáros közlekedésnek. Az ötletek közt szerepel még az Örs vezér terének zöldítése, a Széll Kálmán tér árnyékolása, szabadtéri grillezők létrehozása és zöldítés a város több pontján.

A közösségi költségvetés szavazásán öt kategóriában lehet leadni a voksot: helyi kis ötlet, helyi nagy ötlet, esélyteremtő Budapest, nyitott Budapest, zöld Budapest.