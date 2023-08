Kapukat rugdosnak be a drogosok és a besurranó tolvajok Budapesten + videók

Elszaporodtak a besurranó tolvajok által elkövetett lopások a fővárosban. Józsefvárosban már cserepes virágokat is lopnak a Teleki László téren. Mindez kirívó eset, a tolvajok főleg ékszerekre és készpénzre utaznak, közülük sokan kábítószerre költik a pénzt, amit elemelnek.

A lakók videóra vettek két esetet, egyiken egy fiatalokból álló csoport női tagja berúgja a lépcsőházi kaput, majd besétálnak a társasházba. A másik felvételen látszik, hogy egy szintén fiatalokból álló csoport elbújik egy Somogyi Béla utcai kapualjba, hogy belőjék magukat, közben egyikük a járókelőket figyeli, hogy zavartalanul végezhessék az illegális tevékenységüket. A felvételeket az Otthonunk, Józsefváros Facebook-csoportban osztották meg.

Nem egyedi esetek a Palotanegyedben történtek, Vitályos Fanny, a józsefvárosi Fidesz tagja elmondta: a kerületben több mint harminc százalékkal emelkedett a bűncselekmények száma.

– Elkeserítő állapotok uralkodnak Józsefvárosban. A város tökéletesen gazdátlan, mocskosak a közterületek, mindent ellep a gaz, mélyrepülésben a közbiztonság. Folyamatosan kapom a panaszokat különböző házakból, különböző emberektől, sőt különböző negyedekből, hogy erőszakos csapatok ismét berúgták a nemrég megjavított kaput, drogfogyasztás jeleit hagyták maguk után, a folyosókon, a közös udvaron is randalíroztak. Több házba hajléktalanok vették be magukat, más helyeken pedig fényes nappal lopják el a leláncolt biciklit, babakocsit, szintén a társasházból – sorolta lapunknak Vitályos Fanny.

– Pikó András baloldali polgármester maga is elismerte, hogy rosszak a számok, hiszen egy év alatt több mint harminc százalékkal nőtt a bűncselekmények száma a VIII. kerületben, de a sopánkodáson kívül többet kellene felmutatnia egy polgármesternek – tette hozzá.

A józsefvárosi Fidesz tagja kihangsúlyozta, hogy a kerületiek nem akarnak félelemben élni.

– Mióta a baloldali városvezetés szándékosan gettósítja el a kerületet, sehol a városrendészet, megszüntették a polgárőrséget és mindenkinek mindent lehet, a megszoksz vagy megszöksz elve van érvényben. Van olyan ház, ahol végső elkeseredésükben a lakók – többnyire idős emberek – kvázi házőrséget alakítottak a lakóközösségből, de az egészen nonszensz, hogy mennyire nem számíthatnak a kerületiek az önkormányzatra, amelynek egyébként törvényben meghatározott feladatai közé tartozik a közbiztonság biztosítása is – húzta alá Vitályos Fanny.

Józsefváros másik kerületrészében, a Losonci-negyedi panelházaknál rendszeres probléma, hogy a szerhasználók a házakban lövik be magukat. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy gyakran kell zárat cserélni a lépcsőházi bejárati kapun, mert a szerhasználók rendszeresen elrontják a zárat.

Weisz Gábor Miklós, a lakásszövetkezet elnöke lapunknak elmondta: a drogosok ellen rácsokat szereltek fel.

– Így védekeznek a lakásszövetkezet lakói a szerhasználók ellen. A lépcsők aljára rácsokat szereltünk fel, mindezt megtettük három tízemeletes épületnél. A legfelső emeletre jártak fel a kábítószerfüggők, így ki tudjuk őket szorítani a lépcsőházakból – mondta el lapunknak a szövetkezeti elnök, aki hozzátette: a probléma ezzel nem szűnt meg a környéken.

– A drogosok könnyen találnak búvóhelyeket, a Pikó-budinak csúfolt mobil vécébe húzódnak be, a Muzsikus cigányok parkjában. A lakók rendszeresen végignézik a kábítószeresek mozgását a vécé körül. A környékbeliek hiába kérik az önkormányzatot, hogy szüntessék meg a mobil illemhelyet, mert csak prostituáltak és drogfüggők használják, ezáltal az ott élők az otthonaikban nem érzik magukat biztonságban – jelezte Weisz Gábor Miklós.

Ismert, Pikó András baloldali polgármester a kerület több pontjára mobil vécéket helyezett ki. A lakók többsége elégedetlen a egyedi közvécé programmal, ugyanis ezek rendkívül büdössé teszik a környéket és kéretlen személyeket vonzanak, akik búvóhelyként használják a kabinokat.

A Metropol összeállításából kiderült, hogy nemcsak Józsefvárosban okoznak gondot a pitiáner lopások: gombamód megszaporodtak a betörések Budapesten. Nemrég egy egészen megdöbbentő történetről számolt be egy nő az egyik XVI. kerületi, zárt Facebook-csoportban. Mint írta, valaki megpróbált egy betöréshez használt eszközzel bejutni a Monoki utcában egy kapun. A betörő addig-addig próbálkozott, amíg végül beletörte a zárba az eszközt, így végül nem tudott bejutni az ingatlanba.

A III. kerületi Kincses utcában pár hete vasárnap hajnalban egy férfi feltörte a lakatot, majd semmitől sem tartva osont be a telekre. A betörő teljes nyugalomban, körülbelül tíz perc alatt feltankolt holmikkal, majd elhagyta a helyszínt. A Kincses utca és a Toldi utca környékéről pedig korábban többen is jelezték, hogy betörtek hozzájuk. Egy Facebook-csoportban már el is kezdték gyűjteni a hasonló eseteket, és azt kérték, hogy mindenki figyeljen, ha gyanús alakokat látna hajnalban a környéken. „Kisebb, de értékes tárgyakat visznek. Motorossisak, ruha, cipő, szerszámok, de a gyerekjátékot és könyvet, szalámit, kolbászt sem hagyják ott” – írta egy hölgy a posztban, amiben felhívta a figyelmet az esetre.

Borítókép: Rengeteg a szerhasználó Budapest utcáin (Fotó: Ványi Ákos)