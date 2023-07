Kocsmai állapotokat idéznek elő Pikóék a józsefvárosi köztereken

A Pikó András polgármester által irányított józsefvárosi baloldali vezetés padokat és asztalokat tett ki az autók elől lezárt területekre, ezzel felkínálva a lehetőséget a megrögzött közterületi alkoholizálók számára.

A szokatlan megoldás megtalálható a sétálóutcává átépített Déri Miksa utcában, a szintén autók elől elzárt Bacsó Béla utcában és az átalakított Harmickettesek terén. Sőt, miniparkoknak hívott bódéféléket is létesítettek kerületszerte.

Az utcabútorok kihelyezése lehetővé tette, hogy a korábban utcapadkára szoruló köztéri italozók komfortosabb körülmények között fogyasszák el alkoholos italaikat, sőt el is szenderedhetnek rajtuk. A lakosság által fotózott képek tanúsága szerint gyorsan felfedezték és birtokba vették a hajléktalanok és az alkoholfüggők az új utcabútorokat.

Míg a vendéglátóhelyek teraszai bezárnak éjszakára, az önkormányzat nyilvános „teraszai” éjjel-nappal őrizetlenül nyitva állnak. A lakók arra panaszkodnak, hogy reggelre rendre alvó vagy elalélt hajléktalanokat látnak a padokon.

„Drogosok, alkeszek és hajléktalanok. Ez a polgármester úr kampányfőnökének programjába tartozik, a lakosságot kell süllyeszteni erre a színvonalra, s akkor máris kész az esélyegyenlőség” – írta az egyik kommentelő a közösségi oldalon található csoportban. Hozzátette: ha a következő öt évre is megválasztják a Pikó-vezetést, akkor a lakosságnak túlélő módba kell kapcsolni. Egy másik hozzászóló arról számolt be, hogy a Harmickettesek terén délután három órakor egy „úriember” a padon különböző artikulátlan hangokkal szórakoztatta a buszra várókat. Mások italozó és alvó, ájult vagy bódult személyekről számoltak be a Harmickettesek terén lévő asztalok környezetében.

„Egyszerűen hihetetlen, remélem, nem sokáig maradnak, de addig is együttérzésem az ott lakóknak”− írta egy hölgy. Többen kifogásolták, hogy az önkormányzat év elején kifizettetett a lakosokkal 30 ezer forintot azért, hogy az otthonuk közelében parkolhassanak, majd elkezdték lezárni az utakat és elvenni a parkolóhelyeket. Az önkormányzat a lezárt útszakaszokra, parkolóhelyekre úgynevezett piknikezőhelyeket létesített.

Ilyen a józsefvárosi, úgynevezett részvételi költségvetésből megvalósuló hat „mikropark”, egyenként hárommillió forintért. Az első a Szigony utcában létesült, nem nagyobb mint egy fabódé.



Túlárazott „mikropark”

A Metropol helyszíni riportjában a túlárazott „hűsítő pontokat” az év tévedésének nevezték. 2022-ben 120 millió forintot különített el Józsefváros önkormányzata közösségi költségvetés címén a VIII. kerületi lakosok elenyésző kisebbségének, illetve egy-két százalékának az ötletei megvalósítására. Végül 16 ötletet szavazott meg a közösségi költségvetésben részt vevő csekély számú józsefvárosi, ezek egyike volt a „Mikroparkokkal a nyári hőség ellen” elnevezésű projekt. Az önkormányzat oldaláról kiderül: összesen 18 millió forintot költenek ezekre a „hűsítő sarkokra”. A terv célja, hogy kísérleti jelleggel olyan magaságyásokat telepítsen az önkormányzat, amelyek egyszerre szolgálnak ülőfelületként és nyújtanak árnyékot a közlekedőknek. Innen derül ki az is, hogy a mikroparkok minimum elvárása, hogy legyenek benne magaságyásban szárazságtűrő növények, ülőalkalmatosság és lehetőleg szelektív hulladékgyűjtő. Ahogy az önkormányzat fogalmaz: a rendelkezésre álló keret adta lehetőségek figyelembevételével alábbi funkciók kiépítése javasolt: biciklitárolási lehetőség, információs pont, kutyakakizacskó-tároló, kutyapisilde (a mikropark közelében), ivókút. A felsoroltakból néhány növény kihelyezése és egy ponyvával ellátott fatákolmány valósult meg csupán. A helyi lakosok beszámolója szerint a „miniparkot” is leginkább köztéri italozók használják, ráadásul a Szigony utcai gyerek- és felnőttrendelők és a panelházak közvetlen szomszédságában.

Megsokszorozódtak a szerhasználók a kerületben

Lapunk is beszámolt arról: a drogosok ellepték a VIII. kerületet. Mindehhez hozzájárult a közterületi rend leromlása. Pikó András balliberális polgármester első intézkedései között volt az, hogy feloldotta az autókban, lépcsőházakban élés, tartózkodás tilalmát. Több társasház arról panaszkodott, hogy a lépcsőházakba bújnak be a szerhasználók belőni magukat, ráadásul a „Pikó-budinak” csúfolt mobil vécék belövőszobákká alakultak. Így a lakosokat nemcsak a bűz és a kosz, hanem a kábítószer-élvezők jelenléte is zavarja.

A Blahára is visszatértek a hajléktalanok

Ahogy beköszöntött a meleg idő, Budapest forgalmas csomópontjain megjelentek a hajléktalanok és a mértéktelen italozók, alkoholisták. A teljes felújításon áteső, tavaly ősszel átadott Blaha Lujza téren rendre feltűnnek olyan személyek, akik nem feltétlenül rendeltetésszerűen használják a teret. Korábban lapunk már beszámolt róla, hogy a szintén felújított Rákóczi téren kialakultak az illemhelyként használt területek, a metrólejáratnál élő hajléktalanok a tóban fürdenek, a téren főznek, és a fák tövében végzik a dolgukat.

Jönnek a köztéri Pikó-piszoárok

A józsefvárosi − minimális, egy-két százalékos − részvételi költségvetésben is győztes ötletként szerepel a köztéri piszoárok létesítése, amelyre többek között 33 millió forint áll rendelkezésre. A Pikó-piszoárok mellett még KözWC-kampányt is szervez a józsefvárosi önkormányzat. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat azért szorgalmazza a nyilvános vizeldék kiépítését, mert megteremtették a lehetőségét a korlátlan kültéri iszogatásnak. Nem ez az első eset, hogy köztéri piszoárt helyez el a Pikó András baloldali polgármester által vezetett önkormányzat. Legutóbb kutyák számára tettek ki egy kőoszlopot, amit elneveztek kutyapiszoárnak. A botránykővé vált kutyapiszoár szintén a Déri Miksa utcában található, a kerületi szakrendelő mellett.



