A piszoár lesz Budapest jelképe is?

A fővárosi közösségi költségvetés egyik győztes ötlete szerint a id. Antall József rakparton helyeznének el egy piszoárt.

„Az id. Antall József rakparton kísérleti jelleggel egy egyszerű pisilésre alkalmas piszoárt szeretnénk kialakítani, amiben mindenki, nők és férfiak is ingyen el tudják intézni a kisebb mosdói szükségletüket. Hasonló eszközök jelenleg is találhatók a világ nagyvárosaiban, legismertebb a város egyik jelképévé vált amszterdami piszoár. Korábban a fővárosban is voltak ilyen eszközök, amelyek nem vízöblítéssel, hanem gravitációs elven a csatornákba ürültek. Ezt az egyszerű eszközt szeretnénk újra meghonosítani a fővárosban, amellyel a köztérhasználat is egyszerűbbé válik” – áll a győztes ötlet bemutatásában.

A megvalósítás azonban csúszik. Megjegyzendő, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által vezette fővárosi önkormányzat a harmadik részvételi költségvetésénél jár, ám még az első kiírásban szereplő győztes ötletekből sem lett szinte semmi. A kísérleti piszoárra tízmillió forint áll rendelkezésre.

Ugyan a hétvégére lezárt rakpartra helyeztek ki mobil illemhelyeket, először az autóútra nyíló ajtóval, azzal nem számolva, hogy hét közben engedélyezett az autóforgalom a rakparton, ezzel életveszélyes helyzetet teremtve.

Józsefvárosban szintén elsődleges kampánytéma volt a közvécék létesítése, Pikó András balliberális polgármester kampányígéreteként a kerület több pontjára mobil vécéket helyezett ki.

A lakók hiába panaszkodnak a bűzre, a koszra, a belövőszobákká vált nyilvános illemhelyekre, a polgármester kiáll a döntése mellett. Ezért sem meglepő, hogy a józsefvárosi részvételi költségvetésben is győztes ötletként szerepel a köztéri piszoárok létesítése, amelyre többek között 33 millió forint áll rendelkezésre.

A piszoárok mellett még KözWc-kampányt is szervez a józsefvárosi önkormányzat. Mint lapunk megírta: nem ez lenne az első eset, hogy köztéri piszoárt helyez el a Pikó András baloldali polgármester által vezetett önkormányzat. Legutóbb kutyák számára tettek ki egy kőoszlopot, amit elneveztek kutyapiszoárnak.



