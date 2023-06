Köztéri piszoárokat telepítenének Józsefvárosban

A százhúszezer forintért elhelyezett betondarab azt a célt szolgálná, hogy a kutyák a növények helyett azt vizeljék le. Ha be is válna az ötlet, kérdéses, hogy az egy helyre koncentrálódó kutyavizelet mekkora bűzt okoz majd a nemrégiben sétálóutcává alakított Déri Miksa utcában, amelynek közelében van egyébként a kerületi szakrendelő és egy játszótér is.