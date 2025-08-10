balesetrendőrségjogosítvány

Így bukhatják gyorsan a jogosítványukat rollerezéssel

Rollerrel utazva egyes forgalmi helyzetek komoly következményekkel járhatnak, akár a jogosítvány elvesztését is eredményezhetik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 17:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan úgy gondolják, hogy csak súlyos baleset vagy komoly szabálysértés miatt veszíthetik el a jogosítványukat. A valóság azonban az, hogy a jogosítvány röppenhet olyan manőverek esetén is, amelyekről nem is gondolnánk – figyelmeztet a Sonline vármegyei hírportál. 

Vannak olyan kevésbé ismert helyzetek is, amelyek komoly következményekkel járhatnak, akár a jogosítvány elvesztését is eredményezhetik. A portál összegyűjtötte a legfontosabb eseteket, amikor a rendőrség akár el is tilthat valakit a vezetéstől.

Az elektromos rollerek rohamos terjedésével sokan választják ezeket a járműveket például hazafelé a kocsmából. Pedig a szabályok egyértelműek: alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a közúti forgalomban. Bár az e-rollerhez nem szükséges jogosítvány, ha ittasan használják, az már jogi következményeket von maga után. Itthon az ügyészség szerint az ittasan végzett elektromos rollerezés bűncselekménynek minősül, és akár el is vehetik a jogosítványt, ha van.

Hogy mely szituációkat kell elkerülni rollerezés közben, hogy a jogosítvány se ugorjon, arról ezen a linken olvashatnak többet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.