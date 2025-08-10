Így bukhatják gyorsan a jogosítványukat rollerezéssel

Sokan úgy gondolják, hogy csak súlyos baleset vagy komoly szabálysértés miatt veszíthetik el a jogosítványukat. A valóság azonban az, hogy a jogosítvány röppenhet olyan manőverek esetén is, amelyekről nem is gondolnánk – figyelmeztet a Sonline vármegyei hírportál.

Vannak olyan kevésbé ismert helyzetek is, amelyek komoly következményekkel járhatnak, akár a jogosítvány elvesztését is eredményezhetik. A portál összegyűjtötte a legfontosabb eseteket, amikor a rendőrség akár el is tilthat valakit a vezetéstől.

Az elektromos rollerek rohamos terjedésével sokan választják ezeket a járműveket például hazafelé a kocsmából. Pedig a szabályok egyértelműek: alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a közúti forgalomban. Bár az e-rollerhez nem szükséges jogosítvány, ha ittasan használják, az már jogi következményeket von maga után. Itthon az ügyészség szerint az ittasan végzett elektromos rollerezés bűncselekménynek minősül, és akár el is vehetik a jogosítványt, ha van.

Hogy mely szituációkat kell elkerülni rollerezés közben, hogy a jogosítvány se ugorjon, arról ezen a linken olvashatnak többet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)



