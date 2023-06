Egyből megjelentek a hajléktalanok a felújított Blaha Lujza téren

Nincs egy éve annak, hogy átadták a felújított Blaha Lujza teret, a jó idő beköszöntével lassan megjelennek a korábbi problémák. A rekonstrukció előtt mindenféle alakok csoportokba verődve alkoholizáltak, rendre drogdílerek tűntek fel a téren, amely hajléktalanok kedvelt pihenőhelyévé vált, nem véletlen, hogy mindenki a lehető leggyorsabban át akart kelni a forgalmas csomóponton.

A budapestiek a felújítástól várták a tér megtisztulását, ahogy a fővárosi vezetés is elképzelte: az áthaladó funkció mellett egy árnyas pihenőteret szerettek volna megvalósítani. Mint kiderült: ehhez önmagában a felújítás kevés, fokozott takarításra és sűrűbb rendészeti ellenőrzésekre van szükség.

Az egyik lakossági közösségi csoportban egy lakó felháborodottan osztott meg egy képet a téren fetrengő személyről. Hiába terveztek a térre jópofa, az egykori Nemzeti Színházra emlékeztető székeket, ilyen környezetben senki sem akar megpihenni ott.

A józsefvárosi Fidesz szerint a közterek állapota tarthatatlan, a fővárosnak nincs gazdája. Vitályos Fanny, aki rendszeresen beszélget a józsefvárosi Palotanegyedben élőkkel, lapunknak azt mondta: a tér és környékének köztisztasági állapota rendszeres beszédtéma a lakók között, első helyen említik a takarítás hiányát.

Sokan úgy érzik, hogy a kerületnek és a fővárosnak nincs gazdája, nincs megfelelően takarítva, gondozva. A köztisztasági problémák mellett a közbiztonság is hanyatlik, főleg a Blaha Lujza tér környékén. Hiába újították fel a teret, ha az utógondozásra nem helyeznek hangsúlyt

– mondta Vitályos Fanny.

Nem egyedi eset a környéken, a közeli Rákóczi tér és Corvin köz is hasonló problémákkal küzd, ezért előre látható volt, hogy a közterületi rend biztosítása nélkül hasonló sorsra jut a Blaha Lujza tér is. A korábban felújított Rákóczi téren is borzalmas állapotok uralkodnak. Hajléktalanok tengetik napjaikat a metrólejáró és a játszótér környékén – derült ki a Metropol helyszíni riportjából. Állandósult a kosz és a szemét, a hajléktalanok toalettként használják a tér egyik játszótérhez közeli pontját. Hasonló a helyzet a Corvin közben is, ahol a mozi oldalát használják közvécéként a téren csellengő személyek.

A metrólejáratok fővárosi területnek számítanak, ezért az önkormányzatok ritkán takarítanak ott, holott nagy szükség lenne rá. Már csak azért is, mert a környező utcák már kerületi gondnokság alatt állnak, és a helyiek szenvedik el a metrólejárattal rendelkező terek elhanyagoltságát, amennyiben a kerületi polgármester félresöpri a problémát.

Lapunk arról is beszámolt, hogy több polgármester megelégelte Karácsony Gergely főpolgármester semmittevését és saját költségükön városüzemeltetési feladatokat látnak el fővárosi területeken. Az V. kerületben például már alig maradt olyan park, amelynek működtetését a fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter ne kérte volna át saját hatáskörbe.

A baloldali kerületek közül Baranyi Krisztinának, Ferencváros vezetőjének a saját önkormányzati kasszájából kell forrást találnia a közterületek takarítására. Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere pedig a zöldfelület rendezését vette át az Andrássy úton, mert 2020 ősze óta csak ígéreteket kapott ezzel kapcsolatban Karácsonyéktól.

Megjegyzendő, hogy a Blaha Lujza tér őszi átadása óta feljött a kockakő, a nyilvános vécét és a szökőkutat is javíttatnia kellett a fővárosnak.

Borítókép: Hajléktalan alszik a felújított Blaha Lujza téren (Forrás: Facebook)