Már a baloldalon is megunták Karácsony tétlenségét

Sorra unják meg Karácsony Gergely tétlenségét az ellenzéki polgármesterek és végeznek el feladatokat a főváros helyett − hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a budapesti Fidesz.

Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere például a zöldfelület rendezését vette át az Andrássy úton, mert 2020 ősze óta csak ígérgetéseket kapott ezzel kapcsolatban Karácsonyéktól. Baranyi Krisztinának, Ferencváros első emberének is a saját önkormányzati kasszájából kell forrást találnia a közterületeik takarítására. Horváth Csaba, Zugló polgármestere korábban a szemetesek leszerelése miatt kritizálta a főpolgármestert. Mint azt lapunk is megírta, Zugló polgármestere hibának nevezte a 2020-as tömeges kukaleszerelést, ami miatt a fővárost valósággal elöntötte a szemét. Mint ismert, Karácsony Gergely „spórolási programja” alapján háromezer nyilvános szemetest tüntetett el a főváros közterületeiről. A XVIII. kerület baloldali vezetése is úgy döntött, nem vár tovább a fővárosra, önerőből újítja fel az Üllői utat. A DK-s polgármesternek, Szaniszló Sándornak a főpolgármester egyébként korábban megígérte, hogy az Üllői utat teljesen felújítják. Karácsony viszont nem tartotta szavát, ezért a XVIII. kerületi önkormányzat DK-s polgármestere átvette a fővárostól a feladatot – de így csak kisebb szakasz és annak is csak a felszíne újulhat meg.

Ezek mellett a Déri Tibor, korábban momentumos, jelenleg független polgármester által vezetett Újpest Dunakeszivel fogott össze, hogy közösen finanszírozzák a Külső Szilágyi út végén lévő csomópont takarítását.

Lapunk beszámolt arról is, hogy Bese Ferenc független polgármester is felszólalt a külső kerületek igazságtalan forráselvonása miatt. Soroksár polgármestere úgy véli, hogy Budapest külső kerületei több forrást érdemelnek. A XXIII. kerületi polgármester Facebook-posztjában arra hívja fel a budapestiek figyelmét, hogy a város kerületei − különös tekintettel a külső kerületekre − az önkormányzatokat megillető bevételek megosztásánál lényegesen kevesebb forráshoz jutnak, mint a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi önkormányzat. Szerinte mindez annak ellenére történik, hogy a kerületi önkormányzatok jelentős feladatokat látnak el, elég, ha csak az egészségügyi alapellátás megszervezésére és működtetésére gondolunk. Hozzátette: a vállalkozások az esetlegesen felmerülő problémáikat illetően is – több esetben – a kerületi önkormányzatokhoz fordulnak. Ennek fényében Bese Ferenc polgármester a kerületek és a főváros közötti forrásmegosztás újragondolását javasolja.