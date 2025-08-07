Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Orbán ViktorFideszKDNP

Kalocsán is Fidesz-előnyt mértek

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az Index a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét, a sorozat negyedik részében a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatta be.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 10:23
Fidesz, Orbán Viktor, belső mérés, Kalocsa, Tusványos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor július 26-án megtartotta hagyományos tusnádfürdői előadását. A miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kijelentette, hogy a belső felméréseik szerint ha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. 

Orbán Viktor Tusványoson közölte, hogy a saját belső méréseik szerint 80 választókerületet nyernének (Fotó: Veres Nándor / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap) Kalocsa, Fidesz, vezet
Orbán Viktor Tusványoson közölte, hogy a saját belső méréseik szerint 80 választókerületet nyernének (Fotó: Veres Nándor / MTI)

A Kalocsa-központú, Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a kutatás alapján jelenleg a kormánypártoké lehet az előny az Index beszámolója szerint. A sorrend:

  • Fidesz–KDNP – 41,6 százalék
  • Tisza Párt – 31,7 százalék
  • Mi Hazánk – 7,2 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 2,3 százalék
  • Jobbik – 1,9 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 1,2 százalék
  • MSZP – 0,5 százalék
  • Párbeszéd – 0,3 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült 2025 júliusában. A kalocsai központú választókerületben a 2022-es országgyűlési választásokon Font Sándoré lett a mandátum, a kormánypárti jelölt 59,70 százalékot szerzett. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a hatpárti ellenzék támogatottja, 30,23 százalékot ért el. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.

 

Máshol is vezetnek a kormánypártok

Más kerületek eredményeiről korábban mi is beszámoltunk:

  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú egyéni választókerületre vonatkozó mérés adatai alapján itt a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon, a Tisza Párt 25,8 százalékon áll. A harmadik pozíció a Mi Hazánké 5,8 százalékkal.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös egyéni választókerületben a kormánypártok előnye 11 százalékpont.
  • A harmadik részben egy új választókerület, Pest vármegye 13 került terítékre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.