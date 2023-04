A kerületek veszik kézbe a fővárosi közszolgáltatások egy részét

Sorra elégelik meg a kerületek Karácsony Gergelyék nemtörődömségét: annyira nem működik Budapest, hogy a kerületi önkormányzatok inkább saját zsebből fizetnek olyan tevékenységeket, amelyeket a fővárosi önkormányzatnak kellene

− írja a Metropol. Mint részletezik, az utcasepréstől kezdve a többmilliárdos útfelújításig terjednek azok a tevékenységek, amelyeket a kerületek kínjukban átvállalnak a fővárostól. De van példa arra is, hogy közterületek, például parkok karbantartását, működtetését vállalják át a kerületek, de nemegyszer történt olyan is, amikor már a tulajdonjogot is kérték, mert Karácsonyék már annyira nem törődtek vele.

V. kerületben például már alig maradt olyan park, amelynek működtetését a fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter ne kérte volna át a kerülethez: a Hild téren lévő belvárosi játszótér a fővárosi önkormányzat kezelésében teljes mértékben elhasználódott, ezért kezdeményezte és vette át 2021-ben az V. kerületi önkormányzat a terület kezelését.

Karácsony Gergelyék a hozzá rendelt anyagi forrás biztosítása nélkül adták át a parkot, ami addigra teljes mértékben lepusztult, a játszótér balesetveszélyessé vált, a felújítása elkerülhetetlen volt. Így a beruházást a belváros önkormányzata önként vállalta saját anyagi forrásából

− emlékeztet a Metropol.

A XVIII. kerület baloldali vezetése is úgy döntött, nem vár tovább a fővárosra, önerőből újítja fel az Üllői utat. A DK-s polgármesternek, Szaniszló Sándornak Karácsony Gergely korábban megígérte, hogy az Üllői utat teljesen felújítják. Karácsony viszont nem tartotta szavát, ezért a XVIII. kerületi önkormányzat DK-s polgármestere átvette a fővárostól a feladatot – de így csak kisebb szakasz és annak is csak a felszíne újulhat meg.

Pedig a fővárosnak elvileg van pénze. Lapunknak többször kiemelte Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, hogy többek között 2021-ben 20 milliárd forinttal több iparűzési adó folyt be, mint ahogyan azt tervezték. 2022-ben 30 milliárddal több érkezett az előző évihez képest, és most, 2023-ban is 76 milliárd forinttal több iparűzésiadó-bevételre várnak a tavalyi évben befolyt összeghez képest. Valamint az is fontos tényező, hogy 200 milliárdot hagyott a kasszában Tarlós István korábbi főpolgármester.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság)