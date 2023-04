Kábítószerhasználók tehették tönkre a nyilvános illemhelyeket

Vérnyomokat és fecskendőket találtak azokban a józsefvárosi közvécékben, amelyeket a józsefvárosi önkormányzat használhatatlanság miatt bezáratott a napokban – értesült a Hírnyolc. Két illemhelyről van szó, az egyik a sétálóutcává alakított Déri Miksa utcában található, a másik a Losonci téren.

Az utóbbi azért is érdemel figyelmet, mert a közelben lévő Muzsikus cigányok parkjában lévő nyilvános toi-toi vécé a kábszerhasználók közkedvelt helye lett. Lapunknak ott élő lakók korábban elmondták: ablakaikból rálátnak a parkra, egyértelműen drogosok használják a vécét.

A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy a közelben lévő paneltömbök felső emeleteire szöknek fel a kábítószerfüggők, és a lakások mellett intravénásan lövik be magukat. Az utóbbiról videót is készített egy lakó a kukucskálón keresztül.

Kerestük a józsefvárosi önkormányzatot, arról érdeklődtünk, hogy mikor nyithatnak ki újra a mosdók, illetve tervezik-e biztonságosabbá tenni a működésüket. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Nem a Losonci tér környéke az egyetlen hely Józsefvárosban, ahol drogosok vertek tanyát.

Mint megírtuk: a Szeszgyár utcai ökofeminista közösségi téren jelentek meg a kábítószerfogyasztók. A balliberális vezetésű önkormányzat még 2021-ben bontotta le a kerítésfalat, azzal a céllal, hogy közösségi teret hozzon létre, és rendezvényeknek helyt adjon a Kőris utca és Szeszgyár utca közötti üres területen. A gazdátlannak tűnő, elhanyagolt – ám már névvel ellátott – Szeszgyár Kertben többnyire ökofeminista programokat tartottak. Az egy hete tartott takarítási akció ellenére a területen hegyekben áll a szemét. A korábbi cikkünk megjelenésekor a ritkán használt területet drogosok és hajléktalanok sajátították ki, az üzemeltető ökofeministák pergoláiba beköltöztek, matracokat vittek be maguknak, kedvenc foglalatosságaikról pedig az otthagyott, további használatra szépen elrendezett fecskendős tűk árulkodnak.

A Blaha Lujza téren sem működik a vécé

Néhány hónappal ezelőtt Karácsony Gergely főpolgármester büszkén fotózkodott a Blaha Lujza téren megnyílt közillemhellyel. Mint Bohár Dániel csütörtöki videójából kiderült: már nem működik, mocskos és az ajtaját se lehet becsukni. Az influenszer szerint ez a WC jól tükrözi Karácsony Gergely hozzáállását Budapesthez. Nagy elvárás a főpolgármestertől, hogy egy nyilvános WC-t üzemeltetni tudjon? – tette fel a kérdést Bohár Dániel a felvételen.

Korábban beszámoltunk arról is, A Város Mindenkié baloldali progresszív aktivistacsoport ingyenessé és bárkinek elérhetővé kívánja tenni a Blaha Lujza téri új közvécét. Ferencz Orsolya fideszes önkormányzati képviselő hosszú éveken át dolgozott a józsefvárosi kábítószerügyi egyeztető fórum elnökeként, s korábbi tapasztalatok alapján azt látja, hogy az ingyenes, bárkinek elérhető illemhelyen tarthatatlan higiéniai és közbiztonsági viszonyok alakultak ki, így az eredeti funkciójára a helyiséget gyakorlatilag már nem lehetett használni. – Amennyiben a közmosdók létesítésével az a cél, hogy az átlag városi polgárnak legyen lehetősége azt használni, elsődleges kérdés, hogy ennek színvonalas fenntartását ki fogja finanszírozni – hívta fel a figyelmet korábbi cikkünkben a politikus. Ferencz Orsolya szerint a probléma ott kezdődik, hogy a progresszív aktivisták nagyon szeretnek „jóemberkedni”, valódi problémákra álmegoldásokat kínálni.

A mostani negatív példák illusztrálják, hogy a zárt és fizetős illemhelyek megóvása komoly szakértelmet kíván, ideológiai megközelítéseknek nincs helye ezen a területen.

Borítókép: Nem működnek a közvécék Józsefvárosban (Fotó: Hírnyolc)