Drogosok lepték el Józsefvárost

Az önkormányzat közéleti újságja tavaly év végén arról számolt be, hogy fejlesztések indulnak meg a területen. Sőt, állításuk szerint megtisztították a kertet, térfigyelő kamerát helyeztek el, létrejött egy közösségi kert, ahol a Jane Goodall Intézet is madárodút és bogárgarázst épített, közösségi élet zajlik, és új fázisába érkezett a területrendezés is.